Cdcinema: domani parte la nuova edizione a San Giustino

Torna domani (8 luglio) la 13esima edizione di Cdcinema con una speciale anteprima al Castello Bufalini di San Giustino. Alle 21:30 sarà proiettato il film vincitore di tre premi Oscar “Nomadland” della regista Chloé Zhao con Frances McDormand e David Strathairn.

Dopo aver perso il marito e il lavoro durante la Grande recessione, la sessantenne Fern lascia la città Empire e decide di attraversare gli Stati Uniti occidentali a bordo del suo furgone. Nella magi-ca cornice del Castello sarà presente anche il direttore artistico della rassegna cinematografica, il conduttore Rai Alessandro Boschi.

Domenica 10 luglio la rassegna torna al Cortile Santa Cecilia di Città di Castello, ma prima di entra-re nel vivo del concorso “Opere prime e seconde” alla presenza dei tanti ospiti legati al mondo del cinema, Cdcinema proporrà assieme all’associazione “Noi di Userna”, che da oltre 40 anni opera nel settore delle disabilità, un documentario realizzato dai volontari sul tema del superamento del-le barriere architettoniche. A Seguire sarà proiettato il film francese “The Specials - fuori dal co-mune” di Olivier Nakache e Eric Toledano con Vincent Cassel.

Da lunedì 11 luglio, alle ore 21:30 sempre al Cortile Santa Cecilia, saranno presentati per cinque serate i film in gara per il premio miglior opera prima e seconda regia: “Californie”, “Maschile Sin-golare”, “Tutti per Uma”, “La Tana” (la regista è la tifernate Beatrice Baldacci) e “Est - Dittatura last minute”. Il film Vincitore sarà premiato domenica 17 luglio prima della proiezione del film “Il ritrat-to del Duca”.