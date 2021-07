“Cavalli e Cavalieri”, a Città della Pieve tre domeniche dedicate all'affascinante mondo equestre

Prezzo non disponibile

Per tre domenica consecutive, 4, 11 e 18 luglio, Città della Pieve vivrà una serie di eventi dedicati alla tradizione equestre: torna infatti per il secondo anno “Cavalli e Cavalieri”, organizzato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Centro Ippico "Il Cavacchione".

Sport, divertimento e spettacoli per tutta la famiglia, da trascorrere in totale sicurezza. Cornice d'eccezione della manifestazione saranno Largo della Vittoria e Viale Icilio Vanni.

Dedicata ad un pubblico di appassionati, semplici curiosi e addetti ai lavori, la seconda edizione di “Cavalli e Cavalieri” propone, per domenica 4 luglio, "Bianco - la poesia della danza equestre", in cui una decina di cavalli grigi, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 22.30, si esibiranno in affascinanti performances e coreografie.

Domenica 11 luglio, invece, vedrà protagonisti giovani e giovanissimi con tanti giochi ed il "Battesimo della Sella", dove per i visitatori, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, ci sarà la possibilità di provare l'emozione di approcciarsi al cavallo e montare per la prima volta in sella.

L'ultima giornata, domenica 18 luglio, sarà il turno di "Cavallo e Lavoro", in cui i binomi, cavalli e cavalieri, si esibiranno, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e dalle ore 21.00 alle ore 22.30, in accattivanti dimostrazioni delle diverse tipologie di attività e monte da lavoro.