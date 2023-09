Cavalcata di Satriano, due giorni di appuntamenti a Nocera Umbra

Nocera Umbra in festa in occasione della Cavalcata di Satriana, Si comincia oggi, alle 18, con il concerto della Fanfara dell'Arma dei Carabinieri (in piazza Caprera) per continuare, domani mattina (ore 10, Pinacoteca comunale), con il convegno dedicato alle molteplici espressioni del Monte Subasio e che toccano i temi dell'ambiente e quindi della ricchissima biodiversità, della sua sacralità fino a quello legato al turismo lento. In mezzo, da venerdì 1 a domenica 3 settembre (piazza Umberto I) tre giorni con i mercatini dei sapori, degli odori e delle ricchezze ambientali e naturali del Monte di San Francesco.

Tutti gli eventi sono all'interno della rievocazione storica della Cavalcata di Satriano che si ripete ogni anno, dal 1926, nella prima domenica di settembre, grazie alla compagnia dei Cavalieri di Satriano. Si tratta dell'ultimo viaggio di San Francesco, ormai morente, nell'estate del 1226, da Nocera Umbra, dove si era recato per sottoporsi ad estenuanti terapie per la grave malattia che lo affliggeva agli occhi, ad Assisi.

E proprio in questa edizione 2023, il Comune di Nocera Umbra, coadiuvato dalla Pro Nocera 'Città delle Acque', ed in sinergia stretta con il Comune di Assisi, ma anche con la partecipazione attiva degli altri due Comuni ricadenti nel Parco del Subasio, Spello e Valtopina, ha voluto creare un appuntamento più ampio e strutturato rispetto alle precedenti edizioni. Da qui anche la prestigiosa presenza, nel primo giorno degli eventi, della Fanfara dell'Arma dei Carabinieri, presente in città in occasione delle cerimonie commemorative per gli ottanta anni dal sacrificio dei due Carabinieri, Medaglie d'Oro al Valor Militare, Augusto Renzini e Fulvio Sbarretti.

Di grande rilevanza, ambientale e culturale, il convegno di sabato 2 settembre (ore 10) dal titolo “Il Subasio, San Francesco e... Nocera - Il Monte Subasio: risorsa ambientale, culturale e turistica per l'Umbria”. Relatori saranno: Ten. Col. Marco Fratoni (Comandante Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi, “Etica e Ambiente: un connubio annunciato”; Fra Marco Moroni, (Custode del Sacro Convento), “La santità si sente e si vede”; Alessandro Bianchi (soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria), presentazione docufilm: "Francesco d’Assisi in uno loco sopra Nocera chiamato loco de Bagnara...”; Giulio Proietti Bocchini (Responsabile ufficio Turismo e Marketing territoriale, Unesco e Beni culturali Comune di Assisi), “Destinazione Subasio, una proposta per la valorizzazione integrata dell'offerta turistica”.

I lavori avranno inizio con i saluti istituzionali dei sindaci dei Comuni facenti parte del Parco del Subasio: Virginio Caparvi (Nocera Umbra), Stefania Proietti (Assisi), Moreno Landrini (Spello), Gabriele Coccia (Valtopina). A seguire interverrà il vice presidente della giunta regionale ed assessore all’Agricoltura e all'ambiente, Roberto Morroni.

Nel pomeriggio di sabato, alle ore 16, è prevista una visita guidata (aperta a tutti) ai musei del centro storico e al Cedat (Centro documentale dell'acqua e della terra).

Nella giornata di domenica 3, la partenza da Nocera Umbra (piazza Umberto I) dei Cavalieri ai quali il sindacoCaparvi consegnerà una pergamena per il sindaco di Assisi.

Previsti anche due cammini sul tragitto dei cavalieri, organizzati dall'Associazione 'Natural slow life' e dall'Associazione 'La Romita'.

Nel pomeriggio della domenica, oltre ai mercatini, spazio ai più giovani (ore 18-Piazza Umberto I) con 'Kids Urban Trek' - Scopriamo il Borgo a misura di bambini, a cura dell'Associazione Natural Slow Life.