Il catalogo della mostra 'Dante a Porta Sole' sbarca (e sbanca) all’Università La Sapienza di Roma

Il catalogo della mostra “Dante a Porta Sole” sbanca all’Università La Sapienza di Roma.

Fiore all’occhiello dell’iniziativa dantesca all’Augusta, tradottasi in un evento memorabile e documentato attraverso un catalogo di rango [ LETTI PER VOI. Dante a Porta Sole. Un catalogo straordinario per una mostra con carattere di eccezionalità (perugiatoday.it) ].

La delegazione perugina è stata invitata dalla professoressa Arianna Punzi, preside della facoltà di lettere dell'Università La Sapienza di Roma. Ne avevamo anticipato le coordinate in un apposito servizio [ Quel catalogo dantesco, apprezzato in Italia e in Europa, andrà alla Sapienza di Roma il 18 marzo (perugiatoday.it) ].

“Il catalogo – sottolinea la dirigente del Comune di Perugia Roberta Migliarini – è stato curato interamente dai nostri bibliotecari ed è il frutto di un lungo lavoro e di un grande impegno!”.

“I soggetti coinvolti nell’impresa – sottolinea – oltre al Comune di Perugia, sono stati l'Università degli studi di Perugia, la Soprintendenza Archivistica dell'Umbria, il Museo Archeologico dell'Umbria e i prestatori che, con apprezzabile generosità, ci hanno permesso di far conoscere i loro tesori”.

Un lavoro di gruppo che ha fornito esiti paradigmatici. Anche in termini di economicità di spesa.

Conclude Roberta: “Mi corre l'obbligo di ringraziare i curatori della mostra e del catalogo: Margherita Alfi, Francesca Grauso, Paolo Renzi, Gabriele de Veris, il professor Carlo Pulsoni, per la sua preziosa collaborazione e per averci permesso di raggiungere un risultato così importante. Ringraziamenti anche a tutti coloro che hanno lavorato con noi a questo ambizioso progetto”.

Conclusione scontata e ineccepibile: “La squadra coesa e persuasa vince sempre”. Questa circostanza lo conferma in modo esemplare. Orgoglio (culturale) perugino.