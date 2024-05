All’Emisfero di Perugia arrivano i casting dello Zecchino d’Oro 

I vostri bambini hanno la passione del canto? Ecco allora un'opportunità che non potete assolutamente perdere! Sabato 25 e domenica 26 maggio il Centro Commerciale Emisfero di Perugia di via Settevalli si trasformerà in uno scintillante palcoscenico, pronto ad accogliere tutti i bambini appassionati di canto che vogliono provare a partecipare come solisti all'edizione 2024 dello Zecchino d’Oro, lo storico evento canoro?che si tiene ogni anno all'Antoniano di Bologna.?

Alzi la mano chi non si ricorda le mitiche canzoni dello Zecchino d’Oro: dai 44 gatti al torero Camomillo, dal caffè della Peppina al valzer del moscerino… Oggi lo storico concorso canoro dedicato ai più piccoli, ovviamente in versione moderna e aggiornata, cerca nuovi talenti all’Emisfero: il casting per i giovani cantanti si svolgerà dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Oltre a cantare i bambini potranno anche divertirsi, con tante attività per tutti!

Come partecipare

Per partecipare alle selezioni ufficiali dei solisti dello Zecchino d’Oro i genitori possono iscrivere i loro figli direttamente sul sito www.zecchinodoro.org. Sarà un’occasione unica sia per chi ha già un po’ di esperienza, sia per chi vuole provare l’emozione di salire sul palco per la prima volta.

Sabato 25 e domenica 26 maggio non prendete impegni: se volete far esibire i vostri figli e nipoti o se volete semplicemente assistere allo spettacolo, il Centro Commerciale Emisfero di Perugia vi aspetta numerosi per il casting dello Zecchino d’Oro!