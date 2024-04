Castiglione del Lago, tra tulipani e Trasimeno Rosé festival

Prezzo non disponibile

Dal 25/04/2024 al 01/05/2024

Castiglione del Lago

Il Consorzio Tutela Vini Doc Colli del Trasimeno è pronto per la 5a edizione del Trasimeno Rosé Festival, iniziativa volta a promuovere la cultura enologica locale all’interno della tradizionale Festa del Tulipano, suggestiva e folkloristica manifestazione che da 54 anni attira a Castiglione del Lago (Perugia) migliaia di visitatori per celebrare insieme l’avvento della primavera.

Da giovedì 25 aprile a mercoledì 1 maggio le vie del borgo si riempiranno di colori e profumi, grazie alle sfilate dei carri allegorici rivestiti da oltre un milione di petali di tulipani, alle esibizioni musicali e danzanti e alla ricca proposta di specialità enogastronomiche locali. Le aziende del Consorzio Tutela Vini Doc Colli del Trasimeno presenteranno una selezione di vini rosati prodotti con l’uva autoctona Trasimeno Gamay e altri vitigni tipici dell’areale. Per l’intera durata della Festa si potranno degustare i vini alla Terrazza del Rosé con vista lago, allestita sul poggio adiacente l’antica fortezza medievale Rocca del Leone. Alla Taverna della Festa del Tulipano sarà predisposta una carta vini dedicata. Nelle giornate delle sfilate (25, 28 e in notturna il 30 aprile) e in occasione del Picnic al Poggio (1 maggio) verrà inoltre offerto a tutti i commensali della Taverna un calice di vino rosato da gustare insieme ai piatti locali, a partire dal pesce di lago.