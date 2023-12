"Le avventure avventurose di GianGian Folletto, la Fantasia", Gianluca Brundo presenta il suo ultimo libro

Sabato 9 dicembre a Palazzo della Corgna, alle 17, Gianluca Brundo presenta il suo ultimo libro dedicato alle bambine e ai bambini: “Le avventure avventurose di GianGian Folletto, la Fantasia” è il titolo del volume edito da Bertoni Junior e illustrato dalla mano di Luca Petrucci.

GianGian Folletto è un personaggio nato da un’idea dell’attore ed autore Gianluca Brundo che, dopo aver debuttato nel canale YouTube a lui dedicato con una serie di episodi rivolti tutti all’infanzia, prende ora vita anche in un fumetto. Ogni episodio, scritto e interpretato dall’ideatore stesso, è sviluppato con particolare attenzione alle necessità dei bimbi e con estremo rispetto della sensibilità dei più piccini. Questo primo volume, si prevede quindi una serie, racconta “un’avventura avventurosa” in cui, attraverso il gioco ed in compagnia di dolci personaggi come ReRanocchio, Unicornina, Quoquo, Il Teratrino delle Meraviglie, Il Segnalibro Fatato, Follettina ed altri ancora, si riscopre l’importanza della Fantasia (con la F maiuscola), in un mondo dove tutto sta diventando più grigio e anche i più piccoli si stanno assuefacendo alla noia ed alla ripetitività dei contenuti talvolta proposti in rete.