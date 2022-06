Concerti, cinema, teatro e cabaret: Estate Castiglione è tutta da vivere

Estate Castiglione 2022 è alla seconda edizione. Un contenitore comune che unisce “tutto quanto fa spettacolo” nella bella stagione a Castiglione del Lago. Erano presenti il sindaco Matteo Burico e la vicesindaco Andrea Sacco che hanno presentato insieme il vasto programma, alla presenza di quasi tutti i partners del cartellone.

"Nel 2019 quando questa amministrazione si è insediata – ha esordito il sindaco Matteo Burico – avevamo l’ambizione di far diventare Castiglione del Lago un grande catalizzatore di eventi artistici, di cultura e di intrattenimento, sfruttando il nostro paesaggio, la nostra Rocca, il Lungolago, per attrarre serate importanti. Era un percorso che doveva durare un po’ di anni ma siamo partiti subito forte, trasmettendo entusiasmo, fiducia, voglia e disponibilità. E Castiglione, e tutto il Trasimeno, è in controtendenza nei flussi turistici anche grazie alla cultura, dimostrando di essere un territorio che fa da traino in Umbria. Il nostro obiettivo è quello di far diventare gli eventi che presentiamo oggi sempre più importanti e di area. Ringrazio tutti gli organizzatori per la volontà, il coraggio e per il grande apporto di idee nella realizzazione di questo cartellone, probabilmente uno dei più importanti in tutta l’Umbria e anche nella vicina Toscana. Non ci siamo fermati neppure di fronte alla pandemia, superando grosse difficoltà, andando sempre avanti. Investire in cultura fa bene al territorio".

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di lavorare sempre in prospettiva, per aumentare gli investimenti, anche utilizzando la Tassa di Soggiorno, con il progetto di potenziare la capienza della Rocca Medievale e la sua fruibilità, migliorando la mobilità con nuovi percorsi e nuovi accessi al centro storico.

Andrea Sacco ha presentato nel dettaglio il programma, un programma che è già iniziato nelle scorse settimane con Encuentro, il più importante festival italiano dedicato alla letteratura spagnola e latino-americana, e Castiglione Cinema, una tre giorni di talk, proiezioni, tavole rotonde che hanno riunito il pubblico intorno alla magia del cinema.

"La cultura non è una spesa ma un investimento, come ribadito dal sindaco, che dà i suoi frutti migliori nel medio e lungo periodo. Un grazie va a voi organizzatori che ci avete creduto e sempre aiutato a far vivere il nostro borgo, anche negli anni della pandemia: il merito della bellezza di questo cartellone è soprattutto vostro, non dimenticando la struttura comunale che ha lavorato compatta nella stessa direzione".

Andrea Sacco ha poi elencato alcuni degli artisti che si esibiranno a Castiglione. "In questo fine settimana abbiamo subito il concerto “Amarcord” di UmbriaEnsamble, un nuovo appuntamento di Narrazioni, la Notte Romantica nel pomeriggio/sera nel centro storico e poi la Notte Bianca nel Lungolago. In questo fine settimana Moon in June, organizzato da Patrizia Marcagnani, con uno degli appuntamenti musicali più importanti di tutta l’Umbria: domenica sera alla Rocca il concerto di Patti Smith con un concerto “sold out” da tante settimane".

A luglio lo “svedese d’America” “The Tallest Man on Heart” per il Lars Rock Fest, Massimo Bigi e Andrea Mirò con il concerto “Le ombre della sera”, la commedia-thriller “8 donne e un mistero” proposta da Trasimeno Teatro, “Trasimeno Blues” e “Borgo del Blues” con Eugenio Finardi ed Eric Gales e concerti gratuiti in Piazza Mazzini e per le strade del borgo. Sempre organizzato da Patrizia Marcagnani il 28 e 29 luglio “Lacustica” con i concerti di Ditonellapiaga e Malika Ayane. Il 30 e il 31 due musical organizzati dal Teatro La Vetreria: il primo dedicato a Raffaella Carrà e il secondo ispirato a Frozen.

Nel mese di agosto ci sarà il “Festival Internazionale Green Music” organizzato da Maurizio Mastrini con concerti, sempre gratuiti alle 12 a Palazzo della Corgna e alle 18:30 alla Rocca Medievale il 1° agosto e il 3 con la cantautrice Nada Malanima con il trio Maurizio di Fulvio, Ivano Sabatini. Il 4 agosto Pandentiteatro presenta “Sogno” uno spettacolo teatrale per ragazzi. Dal 5 al 9 la Festa di San Domenico con eventi alla Rocca Medievale e in centro storico. Due date, 11 e 12, per la commedia brillante “Riunione di famiglia” con Katia Ricciarelli, Pino Quartullo (anche regista), Nadia Rinaldi e Claudio Insegno. Il 14 agosto il classico “Concerto della Scuola Musica del Trasimeno”, mentre il 15 una serata dedicata al ritorno del “Festival Internazionale del Folklore”. Dal 26 al 28 agosto alla Rocca Medievale, ma anche il pomeriggio a Palazzo, “Trasimeno Prog Festival” con tanta musica e una fiera del disco. A Palazzo della Corgna dal 16 agosto al 4 settembre la XVIII edizione del “Festival di Musica Classica” con la presenza di decine di artisti internazionali e per la prima volta gli Interpreti Veneziani.



Il 2 settembre il “Mammut Jazz Festival” con il concerto della cantante italo-tunisina Lndfk e il dj set di Populous; il 4 settembre il terzo “Nutria Stand Up Comedy”, evento firmato “Radio Trasimeno”; infine domenica 11 settembre la fantozziana “Corsa Cobram del Trasimeno” organizzata da “Quelli del 65”.Per tutta l'estate tanti appuntamenti letterari con “Narrazioni” in collaborazione con la Biblioteca Comunale e la libreria “Libri Parlanti” e un denso cartellone cinematografico con “Roccacinema” classico evento dell’estate castiglionese realizzato da Lagodarte.