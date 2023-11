Narrazioni, a Castiglione del Lago arriva Eleonora C. Caruso con "Doveva essere il nostro momento"

Prezzo non disponibile

Eleonora C. Caruso sarà la protagonista del nuovo appuntamento di “Narrazioni: storie, racconti, scritture” edizione 2023/2024, il format di libri e cultura del Comune di Castiglione del Lago, in collaborazione con la libreria “Libri Parlanti Books & Coffee” e la Biblioteca Comunale, una rassegna che sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico.



Con “Doveva essere il nostro momento”, Eleonora C. Caruso continua un percorso ideale iniziato con “Le ferite originali” e proseguito con “Tutto chiuso tranne il cielo” per consegnarci il suo romanzo più stratificato e compiuto. Attraverso i suoi formidabili personaggi mette in scena le paure, i desideri e i fallimenti di due generazioni, sempre sul punto di afferrare il senso - che continuamente sfugge - della propria esistenza nel mondo, a cui aggrapparsi quando ogni cosa sembra scivolare verso la rovina.