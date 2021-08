Castiglione del Lago, appuntamento con lo shopping: tornano gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Appuntamento domenica 29 agosto in Viale Trappes, sul Lungolago, con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago

Tornano in Umbria, a Castiglione del Lago, le 'boutique a cielo aperto' degli Ambulanti di Forte dei Marmi. Appuntamento domenica 29 agosto in Viale Trappes, sul Lungolago, con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago, inserito nell'elenco dei “Borghi più Belli d'Italia", con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

Il mercato si svolgerà, ricordano gli organizzatori, in completa sicurezza e rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni dei protocolli sanitari.