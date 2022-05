One Man Fest, un palco per quattro musicisti: appuntamento alla Darsena

Tutto pronto per la nuova edizione del OneManFest Acoustic Festival Lake Edition. L’appuntamento è per sabato 28 maggio alla Darsena live music di Castiglione del Lago.

La rassegna acustica OneManFest è ideata dall’agenzia perugina OneManBooking, prevede l’esibizione di progetti musicali inediti, emergenti e affermati, del genere blues soul e rock

A salire sul palco, per un’esibizione in chiave acustica, Jacopo Busti, Nate Kantner, Tommaso Riccardi e Mike Coacci che, chitarra e voce, si alterneranno per proporre al pubblico i loro inediti.

Gli artisti

Jacopo Busti da Perugia sarà protagonista con il suo blues rock, mentre Tommaso Riccardi, anche lui perugino, proporrà brani dal progetto Fields&Dogs. Nate Kantner prorrà il suo country folk americano., mentre più marcatamente rock il sound di Mike Coacci da Ancona.

L’appuntamento è per sabato 28 maggio, ore 23, alla Darsena di Castiglione del Lago, ingresso 5 euro