INVIATO CITTADINO Auditorium di San Barnaba. Castellani fa poker

Auditorium di San Barnaba. Castellani fa poker con due coppie di musicisti strepitosi. Il direttore artistico Paolo Castellani lancia un grande progetto: quello di far esibire giovani musicisti, diplomati al conservatorio Morlacchi, prima del concerto dei musicisti affermati. “Si tratta – dice – di offrire un pubblico e un palcoscenico per fare esperienza e dare sicurezza alle nuove leve”.

In questo caso, i due giovani erano Susanna Nucci (pianoforte) e Giacomo Margaritelli (clarinetto) che hanno offerto la sonata FP 184 di Francis Poulenc. Con un felice riscontro del pubblico.

A seguire, la performance di Angela Ignacchiti (pianoforte) e Alessandro Mauriello (violoncello), artisti in straordinaria sintonia. Senza dire che sono madre e figlio e hanno significativamente titolato la performance “Alchimia di coppia”.

Lei, clavicembalista di rango, docente di piano all’Arcadia di Milano, piano solista e in formazioni cameristiche, apprezzata accompagnatrice, esibitasi in Italia e all’estero. Un cursus honorum non condensabile in poche righe. D’altronde, anche la figura del marito, apprezzato musicologo, contribuisce a dare lustro a una famiglia segnata dalla grazia di Euterpe.

Alessandro è talento precoce. Classe 2003, inizia lo studio dello strumento a soli cinque anni e a 9 già vince il primo premio al concorso internazionale Mozart di Quinto Vicentino. Da lì è tutto un susseguirsi di concorsi nei quali consegue la palma più prestigiosa.

Si è esibito alla Scala, ma anche in Messico, Spagna, Giappone.

A soli 19 anni padroneggia lo strumento ed esegue senza parti composizioni di eccezionale virtuosismo.

Lo abbiamo apprezzato della Suite V in do minore di Bach (il celebre violoncello “con scordatura”), poi nell’Arpeggione di Schubert, in Lied di Mendelssohn di Popper. E tanto altro, compresi due bis generosamente concessi a un pubblico che non voleva più mandarlo via.

Dopo tanta astinenza musicale da pandemia, i musicofili debbono recuperare. Tanto che Castellani annuncia un prolungamento della Stagione del Don Palloni.

Intanto aspettiamo domenica 13 marzo per ascoltare il Trio Menardi-Zincone-Menardi (piano, flauto, voce recitante) nel concerto “Dall’alba al tramonto”.