Castagner e Perugia, incontro a Ponte d'Oddi

Venerdì 16 giugno alle17.30, presso la sede del Circolo Ponte d’Oddi, in strada Ponte d’Oddi 33, si terrà un incontro pubblico “Castagner e la città di Perugia”. Si parlerà del rapporto tra Ilario e la città, non solamente sotto il profilo sportivo ma soprattutto sarà un discorso “sentimentale” tra l’uomo che ha scelto la città di Perugia per vivere e formare una famiglia e la città che lo ha accolto e lo ha accompagnato nel percorso della sua vita.

Insieme a graditi ospiti ne parlerà il professor Roberto Volpi