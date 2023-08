Cascia, verso il sold out per la terza edizione dello spettacolare Galà equestre

Dopo un giorno dall’apertura delle prenotazioni, tutto lascia presumere che si andrà verso il tutto esaurito in occasione dell’atteso e spettacolare Galà equestre Città di Cascia in programma sabato 19 agosto. Turisti e residenti hanno infatti subito preso ‘d’assalto’ l’Ufficio informazioni di piazza Garibaldi per accaparrarsi un posto (900 disponibili) per assistere alle esibizioni degli artisti e dei loro cavalli. Lo spettacolo si terrà alle 21 al parcheggio di Porta Orientale, sotto la direzione artistica di Luigi Altieri e la regia di Umberto Scotti. Durante la serata, che nella due precedenti edizioni ha riscosso sempre uno straordinario successo di pubblico e apprezzamenti vivissimi da parte di tutti i presenti, si alterneranno tredici diverse esibizioni di artisti di grande fama, noti anche a livello internazionale. Dai volteggi, ai cavalli in libertà, fino agli spettacolari butteri con le loro tradizioni equestri. Il Galà equestre Città di Cascia sarà presentato da Antonio Latteri e madrina della serata sarà l’attrice Roberta Giarrusso.



“La prima volta che lo abbiamo proposto – ha ricordato il sindaco di Cascia, Mario De Carolis –, il Galà equestre ha ottenuto un successo strepitoso, al di là di ogni aspettativa. Per questo abbiamo lavorato per rafforzarlo e migliorarlo, portando anche come testimonial Roberta Giarrusso. Anche quest’anno potremo assistere a delle bellissime esibizioni con i cavalli. D’altronde abbiamo la fortuna di avere Luigi Altieri come direttore artistico, che è un grande esperto e possiede cavalli che fanno dei numeri strepitosi”.



Come detto, molti posti sono già stati prenotati e si va verso il sold out.