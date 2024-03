Cascia e Santa Cruz, un'amicizia nel nome di santa Rita

Da Santa Cruz a Cascia. Si rinsalda il legame tra le due città gemellate e legate dalla devozione a Santa Rita: nei giorni scorsi una delegazione della località brasiliana composta da Ivanildo Ferreira Lima Filho, sindaco di Santa Cruz, con la signora Myllena Sanneza de Lima Bulhoes e il capo della segreteria municipale del Turismo e dello Sviluppo economico Marcela Pessoa de Souza, ha fatto visita alla cittadina umbra. Ad accogliere gli ospiti sono stati il sindaco Mario De Carolis e il vicesindaco Marco Emili. La delegazione si è recata anche in visita al Monastero di Santa Rita dove ha incontrato la priora, suor Maria Rosa Bernardinis, e padre Mario De Santis, priore della Comunità agostiniana di Cascia.

A Santa Cruz sorge un santuario e la statua di Santa Rita che domina la collina dello stato di Rio Grande do Norte, nella parte orientale del Brasile. Si tratta della statua cattolica più alta del mondo dedicata alla Santa degli Impossibili: una statua da record, alta ben 56 metri, che fin dalla sua realizzazione, nel 2010, ha richiamato fedeli da ogni angolo del Brasile e ha portato, poi, nel 2012, al gemellaggio tra Santa Cruz e Cascia.

“È stato un piacere accogliere nella nostra città la delegazione brasiliana – ha detto De Carolis –, a cui ci lega la fede per Santa Rita. Siamo stati invitati a partecipare all’inaugurazione di una teleferica nei pressi di Santa Cruz e abbiamo ricordato insieme di come quel territorio, dove prima della costruzione della statua di Santa Rita non c’era praticamente nulla, si sia successivamente sviluppato grazie all’enorme afflusso turistico-religioso e sia diventato una risorsa per il Paese”.

“Il legame con Santa Cruz – ha commentato il vicesindaco Marco Emili – è vivo e forte, siamo felici di poter condividere con questa città il messaggio di pace e amore di Santa Rita. Nei pressi del santuario è stato costruito anche un museo che conserva il materiale fotografico della calorosa accoglienza che è stata riservata alla delegazione italiana a Santa Cruz in occasione del 54esimo Gemellaggio di Pace, nel 2012, nell’evento che ha visto la tradizionale accensione della Fiaccola della Pace e l’offerta della reliquia ‘ex ossibus’ alla parrocchia di Santa Rita della città brasiliana”.

Nei prossimi giorni, inoltre, verrà sancito il gemellaggio tra Cascia ed Enna. Una delegazione si recherà nella città siciliana dal 14 al 17 marzo dove sono in programma iniziative volte all’interscambio culturale fra le due comunità. In particolare, sabato 16 marzo alle 16.30 ci sarà l’incontro tra le due amministrazioni comunali e alle 18 una concelebrazione eucaristica e l’accensione della fiaccola nella Cattedrale di Enna; seguirà, domenica 17 marzo, una concelebrazione eucaristica alle 11 e la consegna della reliquia di Santa Rita nella Chiesa di Sant’Anna.