Casacastalda, I motociclisti celebrano per tre giorni il monumento alle due ruote: raccolta fondi per i bimbi del Germoglio

In occasione del ventesimo anniversario del monumento al motociclista “Dolmen”, il comitato Motodolmen organizza insieme alle associazioni e motoclub aderenti un moto incontro internazionale che si svolgerà in Umbria dal 5 al 7 aprile. L’iniziativa ha il patrocinio dei Comuni di Perugia, Valfabbrica e Gualdo Tadino ed è in collaborazione con l’associazione turistica Pro Casacastalda, con l’Aps Pro-Carbonesca e con la Proloco Campi di Norcia. utti gli introiti della manifestazione saranno devoluti in beneficenza all’associazione Amici del germoglio di Gualdo Tadino che sostiene ragazzi diversamente abili.

IL PROGRAMMA

Venerdì 5 aprile - Alle 9 apertura iscrizioni; alle 10 partenza per il tour di Perugia con visita al centro città; alle 13 pranzo, alle 15 partenza per il rientro (via Gubbio) e sosta a Gubbio; alle 17 rientro e giro turistico del territorio di Valfabbrica; alle 20 cena e serata di saluto dei tedeschi del Greussenheim.

Sabato 6 aprile - Alle 9 apertura iscrizioni; alle 10.30 partenza giro Norcia e la Valnerina; alle 13 pranzo alla proloco Campi di Norcia; alle 15 partenza per il rientro, sosta a Gualdo Tadino e consegna beneficenza al Germoglio; ore 18 cerimonia in ricordo dei motociclisti venuti a mancare; ore 20 serata di gala con cena presso la proloco di Carbonesca.

Domenica 7 aprile: ore 9 apertura iscrizioni, ore 10.30 partenza giro turistico Carbonesca, Colpalombo, Padule; ore 11.30 aperitivo a Fossato di Vico; ore 13 rientro al Dolmen e benedizione dei caschi, con minuto di rumore in ricordo dei motociclisti scomparsi, consegna premio Dolmen al giornalista Riccardo Cucchi, consegna premi alle autorità ed gli ospiti; alle 13.30 pranzo a cura della proloco di Casacastalda. Per info e prenotazioni: www.motodolmen.org e motodolmen2004@gmail.com