Cartoline dal Trasimeno, ultimi atti per la mostra evento al Club Velico di Passignano

Sarà possibile visitare fino a domenica 14 Agosto, a Passignano, la mostra Cartoline dal Trasimeno (presso il Club Velico Trasimeno ). Tra gli oltre 25 conosciuti e affermati pittori proveniente da tutta Italia e che espongono nella mostra collettiva e moderna, ci sono pure due esponenti dell’arte umbra che si sono distinti anche oltre i confini nazionali come i maestri e promotori artistici, Stefano Chiacchella e Fabrizio Fabbroni.

Venerdì 12 agosto, nel tardo pomeriggio, ci sarà la presentazione del libro "L'Abecedario per il nuovo mondo", da parte del coautore Francesco Bianchi, edito da il Saggiatore ; testo scritto dalla mano di 26 drammaturghi di primissimo piano, progetto ideato e patrocinato dal prestigioso Piccolo Teatro Milano e la coordinatrice del progetto è Lisa Ferlazzo Natoli . La serata proseguirà con l’esibizione di Cesare Verdacchi .

Nel pomeriggio di sabato 13 ci saranno I Baccarelli, un'estemporanea di pittura dove le opere saranno realizzate con l'ausilio dei vini del Trasimeno.

Domenica 14 nel pomeriggio ci sarà la presentazione del libro "Ma tu guarda il mondo. Trentatré ritratti dal vero" di Mirko Revoyera . La serata si concluderà con la sfilata di moda

"Look Color al Tramonto" curata da Claudia Maggiurana per Vivo a Colori , l'associazione che si occupa della prevenzione del tumore al seno.