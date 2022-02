Il cartellone di “Umbria On Stage” al gran finale con la produzione umbra “Diversi da loro”

Iniziato a novembre (tra gli artisti che si sono esibiti in questi mesi anche James Senese, Hotel Supramonte e lo spettacolo Rikordami), il progetto “Umbria on Stage” per la realizzazione di spettacoli dal vivo promosso dall’associazione Athanor Eventi – con il sostegno di fondi regionali per lo spettacolo, arriva al gran finale. Lo fa tornando a proporre il nuovo graffiante spettacolo del collettivo umbro ‘La Ragione di Stato’.

“Diversi da loro”, questo il titolo, andrà ora in scena domenica 13 febbraio a Spoleto (Teatro Caio Melisso, ore 17) e sabato 19 febbraio a Lugnano in Teverina (Teatro Spazio Fabbrica, ore 21.15), dopo il successo delle precedenti uscite a Foligno e Cannara.

Caratteristica del progetto “Umbria on stage”, tra le altre, è anche quella che prevede il coinvolgimento di una nutrita rappresentanza di figure professionali e artistiche umbre, con l’obiettivo di offrire un’opportunità occupazionale e di costituire un veicolo promozionale per un “prodotto” artistico targato Athanor Eventi ed interamente “Made in Umbria”.

Lo spettacolo

‘La Ragione di Stato’ è un collettivo formatosi nel 2018 in Valle Umbra Sud. La formazione si occupa di sport (in particolare, calcio) e di vicende politiche nazionali, e del loro tragicomico connubio. La loro nuova produzione è “Diversi da loro”, una cronaca parziale e partecipante delle vittorie sportive italiane dell’estate 2021.

Lo spettacolo ricostruisce il filo che conduce dalla vittoria musicale-sportiva dei Maneskin all’Eurovision 2021 ai trionfi azzurri nelle Olimpiadi di Tokio. Al centro, gli europei 2020-2021: i loro protagonisti in campo e fuori dal campo; le trame reali e quelle immaginarie; la ricostruzione di un percorso accidentato da ostacoli, infortuni, colpi di fortuna ed eroi più o meno prevedibili.

Nel raccontare l’indimenticabile estate sportiva del 2021, lo spettacolo mette in primo piano la difficoltà di tracciare una linea sottile, ma di grande importanza: la linea che divide il sano, fazioso, goliardico spontaneo entusiasmo collettivo di fronte alle imprese della nazionale, e un senso di superiorità irritante e ridicolo che ci fa sentire “diversi da loro” in un modo che mal si concilia con la pazzia e l’imprevedibilità dello sport più amato nel mondo.

Protagonisti sul palco saranno: Stefano Mondi voce narrante, Matteo Santarelli alla chitarra, Giulio Catarinelli al basso elettrico e Francesco Guarino alle percussioni.

Le attività de ‘La Ragione di Stato’ si concentrano essenzialmente in due settori: l’omonima pagina Facebook, che propone in chiave satirica una cronaca quotidiana delle vicende sportive e calcistiche più rilevanti; gli spettacoli teatrali e di stand-up comedy.

Tra gli spettacoli ideati e realizzati dal collettivo è possibile annoverare la serie “Notti tragiche”, dedicata alle sventurate spedizioni mondiali della nazionale italiana negli anni ’90, e “Innamorato del mondo”, breve ricostruzione biografica del profilo del cantautore americano Elliot Smith.