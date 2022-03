INVIATO CITTADINO Area archeologica di Carsulae. Tu pulisci e… partecipi gratis a una visita guidata

Area archeologica di Carsulae. Tu pulisci e… partecipi gratis a una visita guidata.

Grandi pulizie (domani 12 marzo, a far capo dalle 15:00) ai basoli dell’antica via Flaminia. Cosa sono i basoli? Masselli di pietra, utilizzati per lastricare le strade, sopra un fondo di malta o di sabbia. Spesso, come nel caso di Ercolano, Pompei e simili emergenze, le strade lastricate portano incisi in profondità i segni delle ruote dei carri.

Anche Perugia ha diversi basolati. Il più noto e visitabile è quello che attraversa piazza degli Aratri (Cavallotti) raggiungibile dagli scavi della cattedrale. Al momento non è accessibile per necessità di restauro - ci dice l’amica Chiara Basta - ma lo sarà di nuovo.

La via Flamimia è costituita da queste pietre di generosa dimensione, ma il fogliame e la vegetazione erbosa hanno finito col coprirle. Da qui l’esigenza di restituirle alla visibilità.

Alle 11:00 si svolgerà la visita. Ricompensa, per così dire, “anticipata”? O una prima ricognizione per capire bene dove e come operare?

Nell’uno, come nell’altro caso, auguri di buon lavoro a chi ama le proprie radici e si impegna a preservarle.