Quarantatre volte Carnevale di San Sisto: il programma e i temi scelti dai rioni per le sfilate

E’ tempo di carnevale e a San Sisto mancano solo i dettagli per il suo storico appuntamento. Un intero quartiere che ormai da 43 anni vive il carnevale come momento di aggregazione e divertimento. La manifestazione si volge con il patrocinio del Comune e della Provincia di Perugia.

Quest’anno i 5 rioni hanno scelto temi diversi legati sempre al divertimento di grandi e piccini. Così, il rione Perugia 2 ha dedicato il suo carro a Steampunk, filone della narrativa fantastica con ambientazione storica nella Londra dell’800. Le storie steampunk descrivono un mondo anacronistico in cui tecnologia e strumentazioni vengono azionate dalla forza motrice del vapore. Il rione la Torre propone Aquaman (Arthur Curry), noto anche come il "Protettore degli oceani", un personaggio dei fumetti statunitensi che riesce a respirare sott'acqua, nuotando con estrema velocità oltre a comunicare con le creature marine.

Un salto nel passato lo compie il rione il Toppo che sviluppa il carro di Snoopy, il cane di Charlie Brown, uno dei personaggi principali dei fumetti che fa la sua comparsa intorno al 1950 e che dorme sul tetto della cuccia. I Pirati dei Caraibi saranno i protagonisti del carro del rione L Cedro, mentre il rione Borgo Novo propone il film dell’anno, dove protagonista è Barbie, una linea di bambole tutte simili che svolgono lavori diversi che tuttora sono il gioco preferito delle bambine.

“Eccoci qui, quarantatreesima edizione del carnevale a San Sisto – ha detto Federico Boncio Presidente dell’associazione carnevale i Rioni - , quarantatré anni vissuti intensamente, tra risate e voglia di ritrovarsi, ma sempre con unico obiettivo, far sì che il luogo dove abitiamo non sia solo la casa dove riposare dopo il lavoro.

Come ogni anno non mancano le novità, il rione Borgo Novo torna a far parte della sfilata in collaborazione con viale San Sisto, situazione eccezionale, ma che si prefigge di trovare forze fresche per il reintegro a settembre di entrambe le compagini, completando finalmente i sei rioni del quartiere all’interno dell’associazione.

Un grazie particolare va all’Amministrazione, alla giunta e in particolare ai consiglieri di zona, che anche quest’anno hanno cercato di prodigarsi per colmare il grande limite di questa manifestazione, ovvero la mancanza di un capannone per l’allestimento dei carri.

Grazie inoltre, come sempre, ai volontari, alle famiglie che contribuiscono con donazioni alla costruzione del carro e agli sponsor che ogni anno permettono fattivamente la realizzazione di tutto.

Le sfilate e la presenza dei carri sarà quest’anno ancora più massiccia sul territorio, con l’introduzione di una festa in maschera per bambini in piazza Martinelli e con le sfilate al Quasar Village, senza dimenticare la grande festa in maschera al Cral della Perugina.

L’auspicio è che il 2024 sia l’anno del via alla riqualificazione del quartiere – ha concluso Boncio - grazie ad “agenda urbana”e al “metrobus”, anche seguendo le indicazioni fatte pervenire con la proposta “facciamo centro”. Vi auguriamo buon Carnevale!”.

Il programma

Domenica 4 febbraio, alle 14, sfilata del Carnevale di San Sisto 2024, lungo le vie del quartiere, la sfilata sarà accompagnata dalla banda Musicale Amici dell’Arte di San Sisto.

Sabato 10 febbraio, a partire dalla ore 10, esposizione dei carri in piazza Martinelli con animazione per bambini (ore 14) . Alle ore 20 cena Carnival Party al Cral della Perugina in compagnia di DeeRadio. Domenica 11 febbraio “Carnival Parade” al quasar Village (ore 11,30; 16; 18). Martedì 13 febbraio il carnevale si sposterà in corso Vannucci dove alle ore 10 è prevista l’esposizione dei carri in piazza IV Novembre e alle 17 sfilata in corso Vannucci e Piazza Italia. Domenica 18 febbraio si torna lungo le vie del quartiere di San Sisto per salutare il carnevale con partenza della sfilata prevista per le 14,30.