Carnevale, in piazza IV Novembre impazza il Martedì grasso

Festa grande in piazza IV novembreper il “martedì grasso” con i carri del Carnevale dei Rioni di San Sisto e gli studenti delle scuole. I quattro i carri sono stati posizionati accanto alla fontana Maggiore in attesa della sfilata di oggi pomeriggio. Sono stati realizzati da altrettanti rioni di San Sisto, rappresentati dal presidente Federico Boncio e da tanti altri volontari. “La Torre” ha proposto il tema, caro ai perugini, “Gimo ai baracconi”; Perugia due “Avatar, la via dell’acqua” ispirato ai temi della libertà, del senso di unione e famiglia; Il Toppo ha proposto “Grease, ritorno agli anni ‘50” per far rivivere l’energia di quegli anni a suon di rock; infine il rione il cedro ha presentato “Vicky il vichingo”, ragazzino timido ed assennato che ama risolvere i problemi con l’intelligenza anziché con la forza.

“Questa festa – spiega l’amministrazione comunale di Perugia presente all’appuntamento con il sindaco Andrea Romizi, il vice sindaco Gianluca Tuteri e gli assessori Gabriele Giottoli, Edi Cicchi e Luca Merli – è l’ideale prosecuzione di quanto accaduto a Natale, quando i nostri cittadini più piccoli hanno animato corso Vannucci con le loro risate, adornando gli alberi messi a disposizione dal Comune di Perugia. L’obiettivo di questi eventi è di favorire la partecipazione attiva dei cittadini, partendo dai più giovani, affinché possano godere delle bellezze della città in un clima di festa e divertimento. Crediamo che la soddisfazione più grande di oggi sia stata aver letto la gioia sui volti dei bambini e delle bambine, meravigliosamente adornati da maschere di ogni tipo. Insomma Perugia si conferma città dei e per i bambini. Ci corre l’obbligo, infine, di rivolgere due ringraziamenti: il primo all’associazione i Rioni di San Sisto per aver arricchito questa festa di Carnevale con la presenza dei carri, frutto di un lungo e duro lavoro. Il secondo al consorzio Perugia in centro per aver fornito il rinfresco a tutti i partecipanti”.