Carnevale, i Rioni di San Sisto scaldano i motori per la prima sfilata

Tutto pronto per il Carnevale di San Sisto. Tre sfilate e una festa in maschera ne programma della 42esima edizione vedrà, come da tradizione., i carri sfilare lungo le vie del quartiere, per poi finire il giro in piazza Martinelli.

Il merito dell’organizzazione del Carnevale è dell’associazione I Rioni di San Sisto che ha unito tanti giovani nella tradizione di costruire i carri. In questi giorni a far visita al cantiere sono stati il sindaco Andrea Romizi e altri rappresentanti della istituzioni. Non tutti sanno che dietro i tre giorni di sfilata ci sono tante ore di lavoro. Dal 14 novembre è cominciata l’opera di smantellamento del vecchio carro, con il recupero del materiale che si può riutilizzare e l’inizio del nuovo carro. A lavorare ogni sera nel capannone ruotano circa 20 persone negli ultimi giorno i volontari si moltiplicano. Fabrizio Bovi segretario dell’associazione I Rioni spiega: “Per la costruzione dei quattro carri sono stati impiegati 100 chili colla, 100 di carta, 1000 di ferro. All'inizio l’idea del carro e la costruzione della sagoma è realizzata dai carristi ovvero le persone con più esperienza, poi nella fase successive vengono coinvolti i volontari, famiglie del quartiere, ragazzi e associati, che dipingono e aiutano a ricoprire il carro con la carta pesta. Gli ultimi giorni sono quelli più belli, quelli in cui si resta in piedi la notte per finire il carro, spesso ci siamo trovati a dormire al freddo per un’ora per poi ricominciare a lavorare. Quello che ci ripaga dell’impegno? Il sorriso dei bambini e vedere il nostro quartiere pieno di colori, musica e allegria”.

IL PROGRAMMA

Le sfilate si terranno il 12 e 19 febbraio per le vie del quartiere (inizio alle 14,30. chiusura di viale San Sisto alle 13,30), il 21 febbraio in centro storico dove, alle 10,30 arriveranno i carri che si posizioneranno intorno alla Fontana Maggiore per poi iniziare la sfilata in corso Vannucci alle 14,30. Il 18 Febbraio “Carnival Party” cena spettacolo al Cral della Perugina con live music ‘80. Le sfilate saranno accompagnate dalla banda Amici dell’Arte di San Sisto (domenica 19) e della marching band Miwa e i suoi componenti (domenica 12), una street band di simpatici personaggi ‘strampalati’ che cattureranno l’attenzione di grandi e piccini.

Quest’anno saranno quattro i carri allegorici: il rione Perugia2 presenta Avatar, the way Of water, il rione Torre propone Gimo ai baracconi, il rione ‘L toppo, Greese! Ritorno agli anni ‘50 e il rione ‘L cedro con Viky il Vichingo.