"Carnevale fantastico" al Quasar con Mercoledì

Un Carnevale fantastico’ è quello che si appresta a vivere il Quasar Village di Corciano, sabato 18 e domenica 19 febbraio a partire dalle 16. Il sabato trascorrerà tra balli e divertimento con i character di Mercoledì, otto ballerine che coinvolgeranno tutti in un flash mob sulla scia dell’ormai virale ‘Wednesday dance’, interpretata dall’attrice statunitense Jenna Ortega nella dark comedy ‘Mercoledì’, in onda su Netflix. Ortega, nella serie, balla sulle note della canzone del 1981 ‘Goo Goo Muck’ dei The Cramps, ma molti su TikTok hanno scelto ‘Bloody Mary’ di Lady Gaga per riprodurre la coreografia e la stessa pop star non ha resistito a postare la sua personalissima versione della robotica danza.

Oltre a scatenarsi nell’iconico ballo del momento, chi lo vorrà potrà farsi immortalare in simpatiche foto ricordo non solo con Mercoledì ma con tutta la sua famiglia, protagonista di una parata itinerante. Domenica 19 febbraio, sempre dalle 16, la festa proseguirà con l’animazione per bambini a cura di ‘Facciamo Festa Perugia’, fra trenini, baby dance, palloni giganti pieni di coriandoli e caramelle e uno spettacolo con bolle di sapone giganti. Il clou della festa sarà la Sfilata in maschera, alle 18. Possono partecipare, gratuitamente, i bambini di età compresa tra zero e 14 anni accompagnati da adulti, compilando l’apposito modulo presso l’infopoint Helpy (aperto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 20) all’interno del centro commerciale, oppure telefonando al numero 075. 5172071, entro e non oltre le 20 di sabato 18 febbraio.

Ci sarà anche una giuria che decreterà le tre maschere più belle a cui saranno consegnate gift card del valore di 200, 100 e 50 euro. Per tutti, poi, in regalo simpatici gadget.