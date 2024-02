L’Emisfero di Perugia festeggia il Carnevale con Masha e Orso

Al centro commerciale più cool di Perugia è tutto pronto per il Carnevale, una festa tanto attesa soprattutto dai più piccoli che quest'anno avranno la possibilità di incontrare due ospiti speciali: parliamo di Masha e Orso, i simpaticissimi personaggi di una delle più fortunate serie TV degli ultimi anni.

Il Carnevale all'Emisfero di Perugia

Il magico evento si terrà presso il Centro Commerciale Emisfero di Perugia, in via Settevalli, dal 10 al 12 febbraio. I bambini potranno incontrare Masha e Orso sabato 10 febbraio la mattina alle ore 10.30, 11.30, 12.30 e il pomeriggio alle 15.30, 16.30, 17.30 e 18.30. I protagonisti di tante avventure in TV saranno disponibili per giochi e foto ricordo con i loro piccoli fan, che potranno vivere una giornata davvero indimenticabile.

Ma i festeggiamenti del Centro Commerciale Emisfero prevedono altri due appuntamenti da non perdere: domenica 11 e lunedì 12 febbraio, infatti, sono previsti i Laboratori di Carnevale. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 i bambini potranno divertirsi in un’area gioco dedicata a Masha e Orso con tante attività ispirate al loro cartoon preferito: due giornate all’insegna della creatività dove scatenare la propria fantasia e immaginare straordinarie avventure.

Il 10, 11 e 12 febbraio l’Emisfero di Perugia aspetta tutti i bambini per festeggiare un Carnevale pieno di sorprese e di allegria, non potete mancare!