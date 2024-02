Carnevale Magionese, pronti a sfilare nel segno della Mascherata di Toni

Non poteva mancare il Carnevale Magionese, evento storico che la Proloco organizza ormai da anni la domenica e il martedì a conclusione del periodo carnevalesco. Domenica 11 febbraio, nel centro storico di Magione alle 15, si inizia con la sfilata dei gruppi mascherati partecipanti al contest “La mascherata di Toni”, accompagnati dalla Banda “G. Biancalana” e Majorettes di Magione e dal gruppo musicale “La Banda degli Onesti” con animazione per grandi e bambini. Bruschette di Carnevale, frappe e leccornie.



A seguire il tradizionale “Processo a Toni”, il Re del Carnevale Magionese, che quest’anno, ha visto riconosciuta la sua storicità anche a livello provinciale nella sfilata di sabato 3 febbraio al Carnevale di Perugia in simbolico gemellaggio con il "Bartoccio" perugino, che porterà le sue bartocciate anche a Magione. Dalle 16 gran baldoria in piazza con musica, ballo e divertimento.

Martedì 13 febbraio, alle 15 in piazza Matteotti, premiazione dei vincitori del contest “La mascherata di Toni”, con animazioni e dolci tipici. Alle 16.30, esecuzione della condanna del “Processo a Toni” con il rogo del Re del Carnevale Magionese nella pubblica piazza e gran finale con musica, ballo e divertimento.



L’iniziativa è realizzata dall'Ass. Turistica Pro Magione in collaborazione con Arci e SOMS Magione, CISA Magione, Avis Magione, Circolo Didattico di Magione e Scuola per l'infanzia "Giuseppe Danzetta", Spazio Genitori, Laboratorio Teatrale del Martedì, Banda “G. Biancalana” e Majorettes di Magione, Misericordia di Magione.