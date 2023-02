Carnevale, al Mai di San Sisto le maschere si ispirano a Kubrik: teatro, danza e musica

Nuovo appuntamento allo spazio Mai di San Sisto a Perugia dove, in collaborazione con Paradise sexy shop, domenica 19 febbraio alle 19 prenderà il via Mai's wide shut, festa in maschera che si ispira alle suggestioni conturbanti del capolavoro scritto e diretto da Stanley Kubrik "Eyes wide shut".

Non una mera "festa carnevalesca", ma anche momento di approfondimento culturale con un talk che avrà come tema centrale "la maschera", oggetto che permette a chi la indossa di nascondere segreti e paure, nonché di lasciarsi andare liberamente a nuove possibilità di scoperta. Ne parleranno Luca Mikolajczak, Gabriella Capra e Michele Massetti tra arte e storia, partendo dalle maschere romane, passando per il mito veneziano, fino a indagare il suo significato in tempi moderni.

Previsti anche letture teatrali a tema, momenti performativi di danza a cura di Debora Renzi, dj set di Ricc Frost, un originale percorso sensoriale a cura del sexy shop e un angolo make-up per arricchire il travestimento con dettagli personalizzati. Anche un aperitivo allietato dalla proposta food di Cukuc.

L’ingresso è riservato ai tesserati, possibilità di tesseramento annuale in loco (costo di 10 euro).