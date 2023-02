Carnevale, a Umbertide tra veglioni e sfilate: il programma

Umbertide è pronta a tornare a festeggiare il Carnevale: veglioni in maschera, sfilate di carri, musica e divertimento per tutti. Presentato il programma degli eventi

Dopo due anni di stop a causa della pandemia Umbertide torna a festeggiare con grandi eventi il Carnevale. Sono tantissimi e rivolte a tutte le età gli appuntamenti che si svolgeranno in tutto il territorio in occasione della festa più colorata e divertente dell'anno.

Il ricco programma degli eventi del Carnevale è stato svelato nel pomeriggio di martedì 14 febbraio presso il Teatro dei Riuniti alla presenza del sindaco Luca Carizia e del vicesindaco Annalisa Mierla. Presenti numerosi rappresentanti di associazioni e realtà di tutto il territorio, che in stretta collaborazione con l'Amministrazione Comunale, sono stati i protagonisti della realizzazione degli eventi, ovvero: la responsabile di zona della Cooperativa Asad, Monica Nanni; la presidente della Pro Loco Umbertide, Camilla Becchetti; la presidente dell'Associazione Gruppo Volontari Umbertide, Milena Morelli; la presidente di FC Umbertide Agape, Marta Grassini; Agata Giuliano per la Pro Loco di Calzolaro; Francesco Fiorucci della Pro Loco di Pierantonio; il presidente del Circolo Uisp Spedalicchio, Marco Maestri; del presidente dell'associazione St.Art., dj Vincenzo Viceversa; Luigi Staccini per Avis Umbertide; il vicepresidente dell'associazione “Niccone c'è”, Massimo Montanucci.

Si comincia sabato 18 febbraio, a partire dalle ore 22.00 presso il Teatro dei Riuniti, con il ritorno del veglione in maschera organizzato da Avis Umbertide e dell'Accademia dei Riuniti. “Time-Scopri il tuo tempo” è il titolo della festa di quest'anno che vedrà esibirsi con musica dal vivo la Outside Band e Dj Shaft. Per info e prevendite è a disposizione la linea WhatsApp al numero 3703515135.

Domenica 19 febbraio, dopo il successo della prima edizione andata in scena nel 2020, sarà la volta della festosa sfilata dei carri di Carnevale organizzata da Pro Loco Umbertide, in collaborazione con la Pro Loco di Pierantonio, il Circolo Uisp di Spedalicchio e la Cooperativa Asad. La sfilata partirà alle 14.30 dal piazzale della piscina comunale per attraversare le principali vie della città con varie soste prima di raggiungere il centro storico. La sfilata si accresce di nuovi partecipanti e di carri completamente nuovi, realizzati oltre che dalla Pro-Loco di Umbertide, dagli amici della Pro Loco di Pierantonio, dal Circolo UISP di Spedalicchio e da Lucignolo per “La Piazzetta” e Asad, ognuno contraddistinto da un tema caratteristico. A seguire la festa continuerà in piazza Matteotti a suon di musica a cura di Dj Lillo. Ci saranno inoltre gli spettacoli di giocoleria a cura di Butterfly Circus e il truccabimbi con Cavita Kids, oltre all’intrattenimento a cura delle associazioni organizzatrici. Sarà possibile gustare le classiche frittelle, ma anche altre specialità. Lunga la lista di sponsor che hanno creduto nell’iniziativa: Bar Centrale, Bar Mary, Siderpucci, Eurospurghi, Confcommercio Umbertide, Associazione Don Chisciotte Commercianti Centro Storico, Locale, Caffè Giardino, Ottica 2M, Burzigotti Gioielli, Pizzeria Kentia, La Tartaruga abbigliamento, EuroBar, 3 di Cuori, La casa di Lu, L’Arte del Caffè, La Voliera, New Team Sport, Bar Italia, Frattauto, Bar La Stazione, Bar Coletti.

Nel primo pomeriggio del 19 febbraio saranno organizzate feste nelle frazioni di Calzolaro con la festa in maschera presso il locali del Cva e Niccone presso il circolo della frazione. In Piattaforma dalle 18.00 alle 23.00, come secondo evento di Digital Calling/Rockin'Umbria curato dalle associazioni Effetto Cinema e St.Art., si esibiranno live i dj Co-Pilot, Feel Fly, F.T.G e STEB.

Nel pomeriggio di martedì grasso, ovvero il 21 febbraio, presso il Magazzino Ex-Tabacchi del Puc2 si svolgerà la Festa di Carnevale organizzata da FC Umbertide Agape con l'animazione a cura del Centro di Aggregazione “Lucignolo”. Per info e prevendite è possibile contattare il numero 3351025728.

Infine, domenica 26 febbraio, in piazza Michelangelo dal primo pomeriggio i commercianti della zona e il Gruppo Volontari Umbertide in collaborazione con tutte le Pro Loco del territorio, organizzano l'evento “Bruciamo il Carnevale”. L'evento prevede una sfilata di bambini in maschera, una gustosa merenda, una sfida tra le Pro Loco con i giochi di una volta e si concluderà come da tradizione con il pupazzo raffigurante il Carnevale che sarà dato a fuoco.

Da ricordare che sabato 18 febbraio alle 21 presso il Cva di Sant'Orfeto, dalle 21 avrà inizio la serata danzante di Carnevale organizzata dal gruppo Unitalsi Umbertide con la band “Amici in musica”. Info e prenotazioni ai numeri: 3500082842 (Leonardo), 3479957126 (Ornella), 3471388840 (Massimo), 3388343195 (Massimo).

Come è stato ricordato nel corso della conferenza, Avis Umbertide per sabato 4 marzo organizza la “Cena del Donatore” presso il ristorante Adamo di Corlo. Sono aperte le iscrizioni presso la sede dell'associazione o contattando il numero 0759413729.

“Finalmente siamo pronti a tornare a festeggiare il Carnevale tutti insieme e a condividere questi momenti di divertimento e condivisione – ha detto il sindaco Luca Carizia – Il programma degli eventi è ricco e pieno di grandi iniziative che sapranno far vivere in allegria e spensieratezza il Carnevale a tutti gli umbertidesi. Tutto questo non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un grande lavoro di squadra, che ha visto ancora una volta le nostre associazioni e i numerosi volontari che si sono rimboccati le maniche per regalare tutto questo a tutta la nostra comunità”.

“Il vero successo – ha affermato il vicesindaco Annalisa Mierla - sta nella attuazione di quel patto educativo di cui tanto si parla che risulta dalla non scontata sinergia tra le forze del volontariato umbertidese, ovvero Pro Loco, circoli, Asad, Gruppo Volontari e associazioni sportive. Sono tutti parte attiva della vita della nostra comunità, con un grande impegno verso l'educazione dei nostri ragazzi e più in generale verso la piena realizzazione di una cittadinanza attiva”.