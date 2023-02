Carnevale a Perugia, le Giornate del bartoccio: gli appuntamenti

Il Carnevale di Perugia propone anche per il 2023 tanti appuntamenti con le “Giornate del Bartoccio” dal 3 al 19 febbraio.

Ecco tutto il programma, disponibile anche sul sito www.latramontanaperugia.it

-Mercoledì 8 febbraio

ore 17,30 presso “Materia Ceramica” di Maria Antonietta Taticchi, via dei Priori 70, presentazione degli atacchini del Bartoccio (calamite artistiche in ceramica), disegno di Marco Vergoni

-Giovedì 9 febbraio

Ore 11,00 Pasticceria B&B di Elce, via A. Vecchi 52: Degustazione delle Bartocciate dolci

-Venerdì 10 febbraio

ore 18,00 circolo Porco Rosso, via Alessi 3, Premio “Marco Vergoni” per una vignetta satirica sul tema “Vita da pedoni”, in collaborazione con Claudio Ferracci e la Biblioteca delle Nuvole: apertura della mostra e premiazione dei vincitori; i prodotti rimarranno in mostra per la durata delle Giornate del Bartoccio

-Sabato 11 febbraio

ore 18,00 Circolo di Ponte d’Oddi, Gara di Bartocciate: i poeti perugini si sfidano con satire poetiche

ore 20,00 stuzzichino offerto dal Circolo

ore 21,00 Circolo di Ponte d’Oddi, Ta la murigge. Storie, aneddoti, poesie e stornelli dell’Umbria di qua e di là dal Tevere, con Graziano Vinti e Ulderico Sbarra

-Domenica 12 febbraio

ore 15,00 piazza di Ponte d’Oddi, Il carnevale del Bartoccio con i bambini, con Graziano Vinti

-Lunedì 13 febbraio

ore 16,30 Teatro di Figura Perugia, via del Castellano: Laboratorio dei burattini del Bartoccio con Mario Mirabassi

-Martedì 14 febbraio

ore 16,30 Museo del giocattolo, S. Marco Fornaci: Laboratorio dei bucciottini del Bartoccio con Luciano Zeetti

-Mercoledì 15 febbraio

ore 16,30 Biblioteca delle Nuvole: Laboratorio di fumetti del Bartoccio con Claudio Ferracci

-Giovedì 16 febbraio

ore 11,00 Caffè Turan, Piazza IV Novembre: Degustazione dei Bartoccini di Perugia (cioccolatini alla mandorla)

-Venerdì 17 febbraio

ore 18,00 presso Ritual Umbrò, via Oberdan – via S.Ercolano, Bartoccio Cervellata. Il contrasto Pennini-Bartoccio in un manoscritto del 1638 Conversazione con Luigi M. Reale, con degustazione della cervellata perugina

Ore 21,00 Cva Montelaguardia, Serata di canzoni perugine con il gruppo cantaPerugia, con Mirco Bonucci, Roberto Cecchetti, Francesca Lisetto

-Sabato 18 febbraio

ore 20,00 Circolo di Ponte d’Oddi un bocon de damagnà (contributo euro 15)

ore 21,30 Canzoni Arcapezzate con i Paltò

-Domenica 19 febbraio

ore 17,00 Auditorium S. Cecilia, premiazione della Gara di Bartocciate

ore 17,30 con la Famiglia Perugina, Alé donca col Bartoccio, spettacolo di canzoni perugine dei cantaPerugia, con Mirco Bonucci, Roberto Cecchetti, Francesca Lisetto

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero