Carnevale, a Marsciano la sfilata in maschera e il rogo di Sansimino

Marsciano torna a festeggiare la fine del periodo di Carnevale con diversi eventi organizzati dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune, in collaborazione con alcune associazioni locali e con il sostegno di aziende e attività commerciali.

L’appuntamento con la classica sfilata delle maschere è per domenica 19 febbraio per le vie del centro cittadino a partire dalle 14.30. Il corteo vedrà la partecipazione di numerosi gruppi mascherati a tema e musicisti, anch’essi in maschera, che con le loro performance intratterranno grandi e piccoli. Tra gli altri saranno presenti la Filarmonica Città di Marsciano e Isola di Confine Pulci band con gli allievi del Teatro Laboratorio guidato da Valerio Apice e Giulia Castellani che si esibiranno in una passeggiata teatrale. In largo della Vittoria saranno presenti, per i più piccoli, giochi e laboratori a cura di Ciro Naturale e Ludoteca del tempo libero, con quest’ultima che allestirà anche una scacchiera vivente. Tra le cose buone che offre il Carnevale marscianese c’è sicuramente la possibilità di degustare le cialde e altri dolci tipici della tradizione locale. Al termine della sfilata le migliori maschere e i gruppi mascherati più pittoreschi saranno premiati con buoni sconto offerti dai commercianti locali.

A precedere la sfilata delle maschere, giovedì 16 febbraio a partire dalle ore 20.00, sarà un momento conviviale presso il Parco verde del quartiere di Via Larga. Un appuntamento che sarà caratterizzato dal racconto della storia del Carnevale marscianese e di alcuni aneddoti che lo riguardano, a cura di Alvaro Angeleri. Per le prenotazioni è possibile contattare il 3347610048.

La chiusura degli eventi carnevaleschi è Martedì Grasso, 21 febbraio, con l’antica tradizione del rogo di Sansimino, realizzato in collaborazione con l’Oratorio Santa Maria Assunta. Un corteo di incappucciati partirà dal centro storico percorrendo alcune delle principali vie cittadine fino a piazza Karl Marx dove il fantoccio di Sansimino sarà bruciato, dopo aver subito un pubblico processo che si svolgerà in largo Goldoni, davanti il Teatro Concordia. Il fantoccio, che ogni anno assume una particolare identità simbolica, rappresenta le cose negative dell’anno appena trascorso che si vogliono esorcizzare attraverso il rito purificatorio del fuoco. La manifestazione inizierà intorno alle ore 18.00 per concludersi circa un’ora dopo.