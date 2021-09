Carmen Consoli sceglie Assisi per inaugurare il nuovo tour

Sarà in concerto al Lyrick di Assisi per la data zero di "Volevo fare la rockstar"

Parte da Assisi il nuovo tour di Carmen Consoli. Dopo il grande concerto-compleanno all'Arena di Verona, la cantautrice siciliana è pronta a scaldare i motori per il nuovo tour nel quale presenterà le canzoni dell'ultimo disco "Volevo fare la rockstar",di cui proprio a Verona ha dato un inedito assaggio. E in Umbria metterà a punto lo show che riproporrà in tutta Italia.

L'appuntamento è per il 29 ottobre al Lyrick di Assisi, segna l'inizio della nuova stagione invernale di Tourné dell'Associazione Umbra della Canzone e della Musica d'Autore realizzata in collaborazione con Mea Concerti.

Il nuovo disco di Carmen Consoli in uscita il 24 settembre è il primo di inediti a cinque anni dal precedente "L'abitudine di tornare",

I biglietti della data zero sono in prevendita su circuito Ticket Italia. Prossimamente anche su Ticket One.

Le date finora annunciate del tour: 4 novembre al Teatro Regio di Parma, 8 novembre al Teatro Verdi di Firenze, 13 novembre al Teatro Massimo di Pescara, 15 novembre al Teatro Petruzzelli di Bari, 16 novembre al Teatro Augusteo di Napoli, 20 novembre all'Auditorium Lingotto Musica di Torino, 22 novembre al Teatro Politeama Genovese di Genova, 25 novembre al Teatro Degli Arcimboldi di Milano, 26 novembre al Teatro Degli Arcimboldi di Milano, 30 novembre al Teatro Lirico di Cagliari, 10 dicembre al Teatro La Fenice di Senigallia, 11 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova, 15 e 16 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania, 17 e 18 dicembre al Teatro Al Massimo di Palermo, 26 e 27 dicembre all'Auditorium Parco Della Musica di Roma.