Capovilla legge Majakovskij all'Indigo Art Gallery

Venerdì 6 gennaio Indigo Art Gallery ospita Pierpaolo Capovilla che si esibira? in una lettura drammaturgica dedicata a Majakovskij: Eresia. Reading in due atti: Eresia socialista e Eresia dell’amore.

Da i One Dimensional Man, a Il Teatro degli Orrori, senza mai dimenticare il teatro e i grandi poeti e interpreti del novecento che rivivono e nutrono i suoi brani e il suo canto declamatore, Capovilla torna a Perugia con il suo progetto musicale dedicato ai “cattivi maestri”.

Dopo 11 anni dal suo primo lavoro su Majakovskij, l'attore, autore e cantautore, torna a parlare ancora attraverso le parole del poeta russo. Il verso majakovskijano, quasi fosse una profezia distopica, riesce ancora ad impressionare e sorprendere, per la sua forza rivoluzionaria, e per l'attualita? disarmante.

La profonda indagine del e nel privato dell’autore ispeziona i piu? minuti dettagli del travaglio affettivo dell’agitatore politico. Mai nella sua poesia privato e pubblico si scindono, perche? parti dialettiche di un unico mondo e di un’unica societa?.

Majakovskij ci invita, ci prega, ci ordina di aprire gli occhi, di scrutare la realta?, di agire per cambiarla. Il suo poetare e? insieme laico e cristiano, e in questo connubio celebra il matrimonio ecumenico degli opposti, la sintesi hegeliana fra animismo e teoria critica. In questo momento del decorso storico, nella fase discendente del sistema capitalistico, quel sistema che ci vuole tutti schiavi dell’ordinario, intrappolati nelle assurdita? quotidiane dell’individualismo, in una condizione apocalittica di guerra e sopraffazione incessanti, la poesia di Majakovskij e? una “preghiera a Buddha, che del negro sul padrone affila il coltello”.

Come si legge nelle note dello spettacolo: “Leggere oggi Majakovskij, enunciarlo, e? come cadere dalle scale. E? un ruzzolone improvviso e gravido di conseguenze. In un momento di forte disperazione e disorientamento, ritrovare la forza e la speranza di queste parole e? d'obbligo. A tutti voi, questo invito perentorio a non arrendersi di fronte alle circostanze, e proprio oggi, con le certezze che crollano, con la precarieta? come compagna di viaggio, lasciamoci guidare da chi ci esorta a cambiare rotta, prima che sia troppo tardi”.

Rimarcare l’uguaglianza e la giustizia, la fratellanza umana e la vicinanza fra i popoli, mai come oggi risulta di un' attualita? straordinaria. L'evento promosso da Indigo Art Gallery si inserisce nella ricca programmazione di questo spazio, attivo da un anno e mezzo nel centro di Perugia (in via Oberdan 51), che ha tra le proprie finalità proprio quella di proporre e stimolare riflessioni e dibattiti attraverso le arti in un ottica di condivisione e crescita collettiva.