Eccellenze del territorio e innovazione in cucina, alcune proposte gourmet per il Capodanno in Umbria

Tra eccellenze del territorio e innovazione, alcune proposte gourmet per trascorrere all’insegna del buon mangiare il Capodanno 2024.

Il ristorante Trippini, a Civitella del Lago, sulla sponda Orvietana del lago di Corbara, si erge come l'ambiente ideale per un Capodanno all'insegna della raffinatezza.

Con soli cinque tavoli disponibili, Paolo Trippini, ambasciatore del Gusto e Jre, ha curato un menu straordinario, ricco di sapori raffinati e piatti prelibati. Tra le deliziose proposte, spiccano creazioni uniche come anguilla, mais e cavolo nero; tagliatelle di lenticchie, gambero di fiume, cavolfiore e tartufo nero di Norcia; Riso, quaglia, zucca gialla, panna acida ed erbe amare; e infine, cervo, puntarelle, rape rosse e tartufo nero. Gran finale assicurato con spettacoli pirotecnici intorno al Lago di Corbara. Silene, piccolo ristorante di Foligno, è il luogo perfetto per accogliere l'anno nuovo in modo straordinario, situato strategicamente nel centro pulsante della città. Dopo il tocco magico della mezzanotte, gli ospiti del ristorante Silene avranno l'opportunità di sperimentare la vivace atmosfera della movida folignate. Con una breve passeggiata nel suggestivo centro storico della città, sarà possibile immergersi nell'energia festosa, trovandosi a pochi passi dai principali luoghi di ritrovo.

Un'opportunità unica di vivere una serata di festa immersi nella prelibatezza gastronomica e nell'atmosfera vivace di una delle città più affascinanti dell'Umbria.

Nicoletta Franceschini, talentuosa chef, ha ideato un menu straordinario per la serata di Capodanno. Tra le sue proposte culinarie raffinate e accattivanti, spiccano piatti come crudo di trota, zucca e saor; calamaro, mandorla e Achillea; tortello di Ruzzola, burro affumicato all’anguilla e cicoria; e baccalà, radici e lenticchie.

Nel cuore dell'incantevole borgo di Gubbio, l'Officina dei Sapori si presenta come la destinazione ideale per le famiglie in cerca di un'esperienza culinaria unica.

Lo chef Giacomo Ramacci, accompagnato dalla sua esperta sorella, braccio destro e sommelier, propone un menu straordinario che celebra la tradizione gastronomica con una rivisitazione creativa. Tra le prelibate portate offerte, spiccano il Carciofo alla giudia, spuma di dragoncello, animelle croccanti e garum di carciofi; i Tortellini in brodo di gallina di mare; il Cotechino alla Rossini con spinaci e croccante di lenticchie.

Il ristorante Il Grottino, incastonato nel suggestivo borgo medievale di Gualdo Cattaneo, si prepara a offrire un Capodanno straordinario, unendo la raffinata cucina alle atmosfere incantate di questo magnifico borgo arroccato sulle pendici dei Monti Martani. L'Hosteria Il Grottino accoglie gli ospiti in un'atmosfera invitante, creando l'ambientazione perfetta per una serata indimenticabile di Capodanno. La magia del borgo di Gualdo Cattaneo, illuminato a festa, aggiunge un tocco di fascino e suggestione al culmine dell'anno.

Il menu di Capodanno proposto dallo chef del Ristorante Il Grottino, tra le sue creazioni culinarie, offre piatti unici come la Terrina di faraona con tartufo e pistacchi, salsa di mandarino e indivia belga; il Risotto allo scalogno profumato al lime con tartare di filetto di manzo; e la Picanha di Manzetta Prussiana, marinata con miele, paprika dolce, aglio, sale e pepe.

Dopo la mezzanotte, la tradizione si unisce al divertimento con lenticchie e cotechino servite nella splendida Piazza di Gualdo Cattaneo. Mentre il DJ Set accompagna la notte con ritmi coinvolgenti, gli ospiti potranno immergersi nella festa fino alle prime luci dell'alba.

Aldivino, a Corciano, si conferma come un polo culinario d’eccellenza, distinguendosi per la sua straordinaria proposta enologica e un menù raffinato che lo ha recentemente inserito nella prestigiosa guida Michelin.

Un tempio del gusto, dove lo Chef Enrico Pistoletti, Maestro della cucina, e Emanuele Rugini, esperto nella selezione dei vini, creano un'esperienza gastronomica unica. In questo connubio di talenti, Aldivino offre un'esperienza gastronomica unica, dove il vino assume il ruolo di protagonista, trasformando ogni visita in un'indimenticabile occasione di piacere enogastronomico.

Il menu di Capodanno di Aldivino, “Il Mare a Tavola” promette un viaggio culinario straordinario, con piatti come Capesante, topinambur e pintarelle; Ravioli di baccalà mantecato e zafferano; Risotto, molluschi, sedano rapa affumicato; Astice bbq, lenticchie, tuberi, salsa america, e l’immancabile lenticchia a mezzanotte per onorare la tradizione.

Aldivino stupisce con abbinamenti enogastronomici, presentando etichette introvabili provenienti da ogni parte del mondo.

Da un attento recupero estetico ed architettonico di un vecchio oleificio del 1949, da cui deriva il suo nome, Molino 49 è il concept food and beverage più completo e innovativo dell’Umbria, novità assoluta di questo fine 2023. Conservando la sua intrinseca tradizione e valorizzandola con una forte innovazione tecnologica sul food e attenzione al green, è stato possibile farne un vero e proprio unicum.

Un Capodanno diverso da tutti gli altri in un contesto di grande impatto estetico, dall’atmosfera moderna e glamour ma al tempo stesso intima ed elegante. Tra i piatti del menu curato dallo chef Nicola Baiocco: ?Illusione la frutta che non c’èCacio e pepe! Amatriciana! Carbonara! Tre gusti da scoprire…Mare e Montagna: Tortelli farciti con ricotta, lime e pepe di Sichuan, brodo di lampone alle erbe di montagna, gambero e caviale di mirtillo, Sorpresa: Sfoglia di seppia e germogli, ricciola, tartufo e chips di rapa rossa e Selvaggio A’more Filetto di cervo, more fermentate e carciofo alla giudia

Musica dal vivo durante la serata e dopo la mezzanotte si prosegue nel cocktail bar al piano superiore per una notte di divertimento e mixology.