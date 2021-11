Stasera è il "Capodanno Matto" di Avanti tutta Onlus alla Città della Domenica: un'occasione di divertimento con un importante obiettivo benefico

Torna per la decima edizione il "Capodanno Matto" di Avanti tutta Onlus ed è un gradito ritorno in presenza, con una edizione in grande stile, dopo l’evento online dello scorso anno. Per festeggiare insieme, e in anticipo, l’arrivo del nuovo anno, come Leo aveva pensato di fare, l’appuntamento è alla Città della Domenica, a partire dalle 20 di oggi. Una festa in allegria, e in sicurezza, con l'obiettivo di raccogliere fondi per la riqualificazione della Sala d’attesa dell’oncologia medica day hospital dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Gli ospiti dell'evento

Ad allietare la serata, con un menu realizzato dal ristorante “Il Battibecco” e lo spettacolo pirotecnico a cura di Gionvittorio Pirotecnica, saranno diversi ospiti che regaleranno momenti di spensieratezza. Si parte con Magic Andrea, mago di esperienza decennale nel settore della magia e dell’intrattenimento. Questi aprirà la serata con un numero di magia, adatto a grandi e piccini. Ci sarà poi il ventriloquo Andrea Radicchi, classe 1998, partito con le sue esibizioni sul web e arrivato addirittura in finale a Tu si que vales di Canale 5, grazie alla performance con tre pupazzi. Ha partecipato anche a “I soliti ignoti”. Annalisa Becchetti, corista per la trasmissione “Amici”, cantante e front girl per “Outside band”. Altra punta di diamante musicale l’esibizione di Toti Panzanelli e Nico Cansella come voce. Panzanelli è il chitarrista di Antonello Venditti, con il quale collabora da quasi vent’anni. Ha collaborato anche con Fabio Concato, Anna Oxa, Gianni Morandi, Anna Tatangelo, Michele Zarrillo, Patty Pravo e Ornella Vanoni. Musica poi di Simone Mone e Marco J Taddei. A condurre due speaker d’eccezione, Roberto Malvagia e Annalina Taddei.

“Un grande ritorno – spiega Federico Cenci – con le caratteristiche della festa, a partire dai fuochi d’artificio a mezzanotte, tanti ospiti e allegria. Lo spirito giusto per cercare di lasciarsi alle spalle quasi due anni di difficoltà e salutare le novità del 2022. Il tutto con gli obiettivi della solidarietà e di servizio per il bene comune, proprio della nostra associazione”.