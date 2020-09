Cantine Aperte in Vendemmia, al via il secondo weekend

Riaprono per il secondo fine settimana consecutivo le cantine del Movimento turismo del vino dell’Umbria per tante iniziative di gusto e divertimento.

Cantine Aperte in Vendemmia si conferma uno degli appuntamenti più apprezzati dagli enoturisti, e si rinnova anche sabato 26 e domenica 27 settembre in 14 delle 21 cantine complessivamente aderenti all’iniziativa. Da Montefalco a Torgiano, da Perugia a Todi, dal Lago Trasimeno ad Assisi fino a Umbertide, sarà una nuova occasione di compagnia e condivisione del buon cibo e del buon vino.

Le cantine che apriranno nel prossimo fine settimana sono: Arnaldo Caprai, Perticaia, Scacciadiavoli a Montefalco, Terre de’ Trinci a Foligno. E ancora, Goretti a Perugia, Sasso dei Lupi a Marsciano, Sportoletti e Saio ad Assisi, Terre Margaritelli a Torgiano, Roccafiore a Todi, Agraria Carini a Colle Umberto e cantine Blasi a Umbertide.

Nel corso del weekend orna anche la storica partnership con AIRC Comitato Umbria, che sarà presente nelle cantine con i propri volontari per promuovere la lotteria Vincere per la Ricerca, finalizzata alla raccolta fondi per la ricerca sul cancro. Costo del biglietto 2,50 euro. Estrazione l’11 dicembre alle 17,30 presso la Fondazione Guglielmo Giordano, Villa Spinola a Perugia (loc. Madonna del Piano).

Si proseguirà poi con l'iniziativa nel fine settimana del 3 e 4 Ottobre.