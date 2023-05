Cantine Aperte: solidarietà, salute e buon bere

Sabato 27 e domenica 28 maggio anche in Umbria si rinnova l’appuntamento con Cantine Aperte, il più noto appuntamento enoturistico, firmato Movimento Turismo del Vino. Nella nostra regione saranno 50 le cantine socie del Movimento che apriranno le porte agli appassionati nell’ultimo fine settimana di maggio con tante iniziative all’insegna del gusto e del divertimento a contatto con la natura. I programmi prevedono le visite guidate alla cantina e ai vigneti, degustazioni e banchi di assaggio, pranzi e cene col vignaiolo, speciali abbinamenti con i prodotti del territorio e piacevoli animazioni per grandi e piccoli.

La partecipazione alle diverse attività sarà su prenotazione, direttamente alla cantina prescelta ( la consultazione di tutti i programmi è possibile sul sito www.mtvumbria.it e sui social del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria), oltre che sui siti e sui social delle cantine.

Le degustazioni saranno a pagamento, con l’acquisto del calice Cantine Aperte al costo di 7,50 per l’intero kit degustazione, il cui ricavato andrà a favore di Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul cancro. Il calice, una volta acquistato, potrà essere utilizzato per le degustazioni successive anche in cantine diverse da quella dell’acquisto.

CANTINE APERTE DELL’UMBRIA, 27 E 28 MAGGIO

ANTONELLI SAN MARCO

Loc. San Marco, 60 - Montefalco

Tel. 0742 379158

www.antonellisanmarco.it; info@antonellisanmarco.it

La cantina Antonelli sarà aperta dalle 9,00 alle 18,00 sia sabato 27 che domenica 28 maggio. In entrambe le giornate è prevista la visita guidata della cantina, seguita dalla degustazione di tre vini: Montefalco Grechetto Doc, Montefalco Rosso Doc e Montefalco Sagrantino Docg (costo 10,00 euro) e la possibilità di gustare anche panini con salumi e porchetta oltre a insalate di farro e ceci.

La cantina aderisce alla raccolta fondi a favore di AIRC, per cui acquistando il calice all’arrivo si avrà diritto a un’ulteriore degustazione oltre alle tre previste.

Sabato 27 maggio, inoltre, la cantina Antonelli propone la tradizionale Cena con il Vignaiolo, con un ricco menù a base di prodotti tipici, in abbinamento ai vini (costo 50,00 euro). Il menù prevede: antipasto con quiche alle cipolle di Cannara, verdure grigliate, crostini con crema di ceci e filoncini alle olive e formaggi in abbinamento al Montefalco Grechetto DOC Bio 2022, lasagna caprese con pomodori confit da gustare insieme al Trebium DOC Bio 2021, filetto di maiale con riduzione di vino rosso e patate ripassate alla salvia in abbinamento al Montefalco Sgrantino DOCG Bio 2017 e, per finire, Brownies al cioccolato con il Montefalco Sagrantino Passito DOCG Bio 2017, quindi caffè e grappa di Sagrantino.

Per entrambe le giornate e per la cena è obbligatoria la prenotazione tramite il sito della cantina.

BALDASSARRI

Str. Luciano Baldassarri, 1 - Collazzone

Tel. 075 8707299 - 393 9003122

www.cantinabaldassarri.it;

info@cantinabaldassarri.it; cantinabaldassarriluciano@gmail.com

La cantina Baldassarri sarà aperta domenica 28 maggio dalle 10,00 alle 18,00 per visite in vigna e in cantina e degustazioni guidate di vino, assaggi di prodotti tipici umbri. Sabato 27 maggio appuntamento con la Cena con il Vignaiolo, a partire dalle 20,30, con piatti della tradizione in abbinamento ai vini di produzione. Il menù prevede un ricco antipasto (tortino di verdure e provola, fiocco di prosciutto, selezione di formaggi e fagioli con le cotiche), due primi piatti, risotto sfumato all’Archetto Dorato con taleggio e guanciale croccante e casarecce al Versaro con crema di pachino e stracciatella, due secondi (salsiccia di suino sotto il mare di Lucardo e tagliata di vitello al rosmarino con contorno di patate e insalata mista) e, infine, torcolo e crostata alla frutta. Il costo della cena è di 40,00 euro e la prenotazione obbligatoria entro il 25 maggio.

CANTINA BLASI

Loc. San Benedetto - Umbertide

Tel. 366 1428973 - 339 8697891

www.blasicantina.it - info@blasicantina.it

Due serate tra musica e vino alla cantina Blasi, per divertirsi con gusto. Sia sabato 27 che domenica 28 maggio, appuntamento a cena con i piatti della tradizione a buffet, accompagnati dai vini Blasi e dalla musica coinvolgente di Voglio Volare (Pietro Galassi e Omar Codazzi) e di Omar Lambertini. Su prenotazione.

G.B. BENNICELLI

Strada di Solfagnano Coltavolino, 1 - Perugia

Tel. 075 504743 - 328 8396440

www.gbbennicelli.it - info@gbbennicelli.cit; abennicellipasqualis@gmail.com

Sabato 27 e domenica 28 maggio Cantine Aperte alla cantina G. B. Bennicelli propone degustazioni di vino e prodotti tipici. Nella giornata di sabato la cantina sarà aperta dalle 10,00 alle 15,00, mentre domenica dalle 10,00 alle 18,00.

Obbligatoria la prenotazione.

BRIZIARELLI

Via Colle Allodole 10, Bevagna

Tel. 0742 360036

www.cantinebriziarelli.it; eventi@cantinebriziarelli.it

CAPRAI

Loc. Torre - Montefalco

Tel. 0742 378802 - 378523

www.arnaldocaprai.it; info@arnaldocaprai.it

Sabato 27 e domenica 28 maggio la Cantina Caprai sarà aperta per visite e degustazioni dalle 10,00 alle 18,00 con prenotazione obbligatoria sul sito dell’azienda o ai numeri telefonici. Per le giornate di Cantine Aperte sarà anche possibile partecipare all’esperienza immersiva Tour and Friends al tramonto. L’esperienza comprende la visita guidata alla cantina, a partire dalle ore 17,00, la degustazione di vini nello spazio esclusivo Terrazza Monte della Torre della Tenuta Caprai, in abbinamento a salumi e formaggi locali. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Disponibilità limitata.

AZ. AGR. CARINI

Str. del Tegolaro, 2 - Colle Umberto, Perugia

Tel. 075 6059495 - 348 3994939 - 348 7766333

www.agrariacarini.it - info@agrariacarini.it

In occasione di Cantine Aperte l’azienda agraria Carini attende i suoi ospiti sabato 27 maggio dalle 19,30 alle 22,30 per una serata informale di gusto e divertimento. Degustazioni di vino in abbinamento a taglieri di salumi, formaggi di pecora, la tradizionale fagiolina del Trasimeno e altre verdure, tutto da gustare insieme alla torta al testo cotta sotto la cenere (costo da 15,00 a 25,00 euro). Domenica 28 maggio si bissa, sempre nel tardo pomeriggio, ma alla mattina -a partire dalle 10,30- si può partecipare al tour della cantina con degustazione finale di vino e salumi. Durata del tour: 2 ore. Solo su prenotazione.

CASALE VILLA CHIARA

Via del Colle, 57 - Torgiano

Tel. 075 9880142

www.casalevillachiara.com - info@casalevillachiara.com

Sabato 27 maggio dalle 15,00 alle 18,00 e domenica 28 maggio dalle 12,30 alle 18,00, visite in cantina e degustazioni guidate di vini di produzione in abbinamento a taglieri di salumi e formaggi tipici del territorio. Sabato sera, inoltre, a partire dalle 20,30, appuntamento con la Cena del Vignaiolo a base di prodotti del territorio in abbinamento ai vini della cantina (antipasto Il Pastore norcino, selezione di salumi e formaggi, girasoli noci e tartufo, faraona in salmì con crostone di pane e tiramisù e bozzetti con vin santo Passum. Ad allietare la serata tanta buona musica con dj set. Prenotazione obbligatoria, costo 45,00 euro.

CASTELLO DELLA SALA

Località Sala, 050125 Ficulle

Tel. 0763 86127

www.antinori.it; castellodellasala@antinori.it

Sabato 27 maggio dalle 10,00 alle 13,00 al castello medievale possibilità di visita guidata alla torre e alla cantina storica e degustazione di vini top dell’azienda, quali Cervaro, Pinot nero e Muffato Castello della Sala, in abbinamento a prosciutto e bruschette. Costo 100,00 euro, prenotazione obbligatoria.

Domenica 28 maggio, con ingresso libero senza prenotazione, possibilità di visitare la cantina di vinificazione gratuitamente. A pagamento sarà, invece, possibile degustare i vini della cantina in abbinamento a bruschette e pizza.

CASTELLO DI CORBARA

Loc. Corbara, 7 - Orvieto

Tel. 0763 304035

www.castellodicorbara.it - info@castellodicorbara.it

In occasione di Cantine Aperte Castello di Corbara attende i suoi ospiti domenica 28 maggio dalle 9,00 alle 18,00 con quattro percorsi degustativi esclusivamente su prenotazione. Il primo, alle ore 9,00 è “I bianchi secondo noi” che comprende passeggiata in vigna, visita in cantina e degustazione di Grechetto, Grechetto Umbria IGT 2022, Piana Grande Orvieto Classico Superiore DOC 2022, Orzalume, Grechetto Sauvignon Umbria IGT in abbinamento a prodotti tipici del territorio; quindi alle 10,30, con la medesima formula, la degustazione “I rossi nella terra dei bianchi” che vede protagonisti il Podere Il Caio Sangiovese Merlot Umbria IGT 2022, Thybris Lago di Corbara DOC Sangiovese 2020, Cabernet Sauvignon Lago di Corbara DOC Cabernet Sauvignon 2019. Alle ore 14,00 “Bianco, rosso e… rosato”, degustazione guidata di Piana Grande Orvieto Classico Superiore DOC 2022, Rosato, Rosato Umbria IGT 2022, Thybris Lago di Corbara Doc Sangiovese 2020. Per concludere con due Masterclass, la prima alle 14,00 dedicata alle Riserve del Castello, Orzalume Grechetto Sauvignon Umbria 2022, Cabernet Sauvignon, Lago di Corbara DOC Cabernet Sauvignon 2019, De Coronis Lago di Corbara DOC Merlot 2019, Calistri Lago di Corbara DOC Sangiovese 2019 e la seconda, alle ore 18,00 con una Verticale di cinque annate (2002, 2008, 2011, 2016 e 2020) di Lago di Corbara DOC. Nell’arco dell’intera giornata sarà possibile effettuare la degustazione itinerante in due tappe, con partenza dall’azienda, per gustare tutti i vini della cantina, previo acquisto dell’apposito ticket (senza prenotazione). Prima tappa al Centro culturale Il Giglio, per immergersi nella storia e nella tradizione di Corbara, e seconda tappa nel vigneto Calistri. Per gli amanti della natura, alle ore 10,00 Wine Trekking nel territorio, in collaborazione con ASD Majorana Trekking Aps, della durata di 3 ore. Il programma prevede arrivo e registrazione dei partecipanti alle ore 9,30 nella sede dell’azienda, quindi partenza per la passeggiata tra i sentirei della tenuta alla scoperta del territorio di Corbara. Rientro previsto per le ore 13,00. Consigliato abbigliamento adeguato e assicurazione per chi non è socio della ASD Majorana Trekking.

CASTELLO DI MAGIONE

Via Cavalieri di Malta, 31, 06063 Magione

L’evento si svolgerà presso la cantina di vinificazione in via dell’Albaneto

Tel. 075 843547 - 348 2300768

www.sagrivit.it; eventi.castellodimagione@sagrivit.it

Domenica 28 maggio dalle 10,00 alle 19,00 la cantina il castello di Magione apre le porte della cantina di vinificazione in via dell’Albaneto, nel cuore della campagna magionese, a due passi dal lago Trasimeno. Dalle 10,30 si potrà accedere ai banchi di assaggio, previo acquisto del wine set di degustazione AIRC. I vini Sagrivit in degustazione (costo 2,00 euro) sono: Grechetto Umbria IGT, Belfiore Umbria IGT rosato, Sangiovese Umbria IGT, Ribolla gialla Friuli Colli Orientali DOC, Cabernet Franc Friuli Colli Orientali DOC, Asolo Prosecco sup. DOCG brut e Asolo Prosecco sup. DOCG dry millesimato. Sarà inoltre possibile acquistare gli altri vini in bottiglia dell’azienda ad un costo speciale per l’evento.

Nell’angolo dello “street food” si potranno acquistare le sfiziose proposte gastronomiche umbre e, alle ore 13,00 Pranzo in cantina su prenotazione. Nel pomeriggio la festa si anima con la musica dal vivo di Fraddy Wales, fino allo 19,00.

CASTELLO DI MONTEGIOVE

Via Beata Angelina, 1, 05010 Montegiove

Tel. 0763 837473

www.castellomontegiove.com;

marta.massoli@castellomontegiove.com; info@castellomontegiove.com

La cantina Castello di Montegiove apre le sue porte agli enonauti domenica 28 maggio dalle 10,00 alle 19,00. Le visite guidate alla cantina stessa e a parte del castello si terranno ogni due ore, alle 11,00, alle 13,00, alle 15,00 e, infine, alle 17,00. Non mancheranno assaggi e degustazioni di prodotti locali in abbinamento ai vini di produzione.

CASTELLO DI MONTEVIBIANO VECCHIO

Bocca di Rigo, 10 Loc. Mercatello - Marsciano

Tel. 075 8783386

www.montevibiano.it; tour@montevibiano.it

La cantina resterà aperta per l’intera giornata di domenica 28 maggio, dalle 11,00 alle 19,00 per trascorrere insieme una giornata di gusto e relax in compagnia dei vini di produzione propria, stuzzichini e musica con dj set.

CHIORRI

Via Todi, 98 - Perugia

Tel. 075 607141 - 339 1885087

www.chiorri.it; info@chiorri.it

Cantine Aperte alla cantina Chiorri è sabato 27 maggio pomeriggio dalle 17,00 per degustazioni di vino in abbinamento a piatti tipici, intrattenimento musicale Dj White per l’aperitivo al tramonto con vista sul vigneto, e la gustosa Cena con il Vignaiolo (costo 29,00 euro su prenotazione). Il menù della cena prevede un ricco antipasto in abbinamento al Belmorino Rosato IGT Umbria 2022, Tagliatelle al ragù di Cinta senese in bianco in compagnia del Titus, Grechetto IGT Umbria 2022, lo spezzatino di Fassona aromatizzato al lauro, cotto a bassa temperatura con riduzione di Selezione Antonio Chiorri, in abbinamento a Selezione Antonio Chiorri Rosso DOC Colli Perugini 2018, e infine il goloso semifreddo meringato con mousse di cioccolato e fragole accompagnato da Passito Vero Amore di Sangiovse IGT Umbria 2018. Domenica 28 maggio la festa prosegue per l’intera giornata, dalle 11,00 alle 19,00 con degustazioni di vino in abbinamento a prodotti tipici, musica, la mostra fotografica “Perugia nascosta” di Franco Prevignano (Catalogo Futura Edizioni) e, per i più golosi un divertente chocolate party. Possibilità anche di prenotare il pranzo della domenica con menù tipico.

DI FILIPPO

Voc. Conversino, 153 - Cannara

Tel. 0742 731242 - 389 8728282

www.vinidifilippo.com; info@vinidifilippo.com

Sabato 27 maggio la cantina Di Filippo propone, a partire dalle 19,00, una rinfrancante passeggiata in vigna alla scoperta della filosofia aziendale, prima della tradizionale Cena con il Vignaiolo. Il menù della cena prevede antipasto con delizie tradizionali d’oca vignaiola, ravioli all’ortica della vigna mantecati con burro al timo, spezzatino di cinghiale alla campagnola con erbette della vigna e, per dolce, il cremoso di yogurt con gel di Vernaccia. (Costo 50,00 euro, con prenotazione obbligatoria entro il 21 maggio). Domenica 28 maggio, dalle 10 alle 18, torna per la decima edizione il tradizionale appuntamento con Il porco per la vigna, con degustazione itinerante in vigna in quattro tappe golose: alla prima tappa Pizza alla cipolla, Parmigiana di cipolla in abbinamento a Malafemmena Grechetto frizzante, alla seconda tappa tagliatelle al sugo d’oca con Sangiovese IGT Umbria, alla terza Asado e insalata ricca in abbinamento a Terre San Nicola IGT Umbria e,infine, cremoso allo yogurt e gel di Vernaccia in abbinamento a Vernaccia di Cannatra DOC. Prevista alternativa vegetariana (costo 40,00 euro adulti, 20,00 euro bambini 4/17 anni, solo su prenotazione entro il 21 maggio. Infine, tour in carrozza dei vigneti per grandi e piccini alle 11,30, alle 13,00 e alle 14,30. Dalle 17,00 concerto di musica live in cantina con I principi di Galles

DIONIGI

Via Madonna della Pia, 44 - Bevagna

Tel. 333 8649171 - 347 8289016

www.cantinadionigi.it - info@cantinadionigi.it

In occasione di Cantine Aperte, sabato 27 e domenica 28 maggio, dalle 10,00 alle 18,00 la cantina Dionigi propone iniziative gastronomiche e di intrattenimento, per trascorrere un fine settimana spensierato, a contatto con la natura e in compagnia dei vini di produzione. Il menù delle due giornate prevede arrosticini di pecora, degustazione di lumache in tutte le salse, primi piatti caldi e freddi, panini con salsicce e porchetta, hamburger e patatine. Ad allietare la festa anche tanta buona musica e spettacolo.

ERALDO DENTICI

Frazione Casale, Località Rialto - Casale, 06036 Montefalco

Tel. 0742 622808

www.eraldodentici.com; info@eraldodentici.com

Cantine Aperte alla cantina Eraldo Dentici è sia sabato 27 che domenica 28 maggio. Sabato, dalle 16,00 alle 20,00 presentazione delle nuove annate e degustazione con aperitivo a buffet (costo 20,00 euro per tre assaggi). Appuntamento per gli operatori dalle ore 14,00.

La festa prosegue poi domenica 28 maggio con visite e degustazioni dei vini di produzione in abbinamento a panini con la tipica salsiccia umbra, food truck con fritti di pesce e di verdure, con sottofondo musicale a cura di Dj Sito e Dj Max.

FATTORIA COLLEALLODOLE

Via Colle Allodole, 3 - Bevagna

Tel. 0742 361897 - 335 8342207

www.fattoriacolleallodole.it - info@fattoriacolleallodole.it

La cantina Milziade Antano Fattoria Colleallodole aspetta i suoi ospiti domenica 28 maggio dalle 10,00 alle 19,00 per trascorrere una giornata all'insegna dell’allegria, delle delizie del migliore streetfood regionale e della musica live di Marco Palazzoni Dj.

Non è necessaria la prenotazione, ingresso libero.

FATTORIA DI MONTICELLO

Voc. Ponetro, 66 - Fraz. Ripalvella (San Venanzo)

Tel. 075 8749606 - 345 2550509

www.fattoriadimonticello.it - cantina@fattoriadimonticello.it - info@fattoriadimonticello.it

In occasione di Cantine Aperte la Fattoria di Monticello aspetta i suoi ospiti nel pomeriggio di sabato 27 maggio dalle 15,00 alle 18,00 e di domenica 28 maggio dalle 16,00 alle 18,00 per visite alla cantina, degustazioni di vino guidate e in abbinamento ai prodotti locali, aperitivi in giardino con la musica live di Gianluca Carnevali. Sabato sera appuntamento con il ricco menù della Cena con il Vignaiolo: aperitivo di benvenuto con Bellamora Spumante metodo classico 2020, crespelle di ricotta con asparagi e Marièl Pinot grigio 2021, cannelloni gratinati alle fave in crema di pecorino e guanciale in abbinamento al Ginestrello Grechetto 2021. Per secondo coscio di tacchino stufato ripieno di salsiccia aromatizzata al finocchio selvatico e cestino di patate in crosta con Ponterò Pinot nero 2019 e, per chiudere, crema bavarese con MiChicco Bianco passito 2019. Su prenotazione (costo 45,00 euro). Ad arricchire la serata il reading-spettacolo “Homo bibens Homo ridens” a cura dell’Ass. Teatrale La linea gialla e l’accompagnamento musicale dei Rio Sacro, per scoprire, attraverso le parole di poeti e scrittori, l’importanza del vino per l’uomo.

GORETTI

Via del Pino, 4 - Pila (Perugia)

Tel. 075 607313

www.vinigoretti.com; goretti@vinigoretti.com

Alla Cantina Goretti l’edizione 2023 di Cantine Aperte parte sabato 27 maggio alle 10,30 con una salutare lezione “Fit in vigna”, che prevede incontro in cantina, passeggiata fino al vigneto e lezione fit con l'istruttore Enrico Manfroni, seguita da merenda e degustazione. Alle 19,30 appuntamento con la Cena con il Vignaiolo. All’arrivo, sarà servito un calice di benvenuto in Torre, in compagnia di Luca Bossi al Sax, quindi cena all'insegna dei sapori e dei piatti della tradizione umbra proposti dallo chef della cantina in abbinamento ai vini Goretti, tradizionali e nuove etichette. Anche la cena sarà allietata dalla musica live di Luca Bossi Live Sax e Marco Molinari Dj. Solo su prenotazione, posti limitati.

Domenica 28 maggio dalle 10,00 alle 18,00 tutti gli ospiti della cantina avranno la possibilità di degustare i vini Goretti tra le tante attività proposte nel parco aziendale e in Torre; musica live a cura del sassofonista Luca Bossi e Dj Raffaele Porzi.

All'interno della Torre del XII sec., degustazioni guidate della selezione dei vini più rappresentativi della cantina, oltre alla esclusiva Verticale de L’Arringatore. Tra le novità di questa edizione di Cantine Aperte due nuovi vini in degustazione: Il Trebbio e La Torre.

Non mancheranno tipicità della gastronomia umbra per tutta la giornata, taglieri e porchetta per un pic-nic sul parco o in vigna. Dalle 13,00 alle 15,00 possibilità di gustare un comodo pranzo in pineta con i primi piatti dello Chef. E ancora il goloso gelato al vino firmato Dulcinea, il Kids Garden Corner con laboratori a tema per i più piccoli, e, imperdibile, l’esperienza di un giro in elicottero con partenza dall'eli-superficie Goretti per ammirare le colline della DOC Colli Perugini e l’Umbria da un'emozionante prospettiva. Infine anche sfilate di moda ed esposizione artistiche e, dalle 17,00 alle 21,00 la festa aumenta il ritmo sempre in compagnia di DJ e Sax per un aperitivo Di..Vino.

LA FONTE

Via le case, 11 - Bevagna

Tel. 347 2349165 - 393 0222229

www.lafontedibevagna.it - info@lafontedibevagna.it - visit@lafontedibevagna.it

La cantina sarà aperta sia sabato 27 che domenica 28 maggio dalle 10,00 alle 18,00 per visite e degustazioni delle nuove annate, in abbinamento a una selezione dei migliori prodotti del territorio. Sabato sera, anche alla cantina La Fonte Azienda Agricola si potrà partecipare alla Cena con il Vignaiolo, durante la quale sarà proposto uno speciale menù con i formaggi dell’Agricola Massimiani di Sellano. Su prenotazione (costo 30,00 euro).

Si rinnova la partnership con AIRC Umbria per la vendita del kit degustazione, composto da 1 calice + 1 tasca portacalice + 1 ticket primo assaggio.

Per entrambe le giornate è gradita la prenotazione.

LA VENERANDA

Loc. Montepennino - Montefalco

Tel. 0742 951630 - 349 2777960

www.laveneranda.com - info@laveneranda.com - prenotazioni@laveneranda.com

In occasione di Cantine Aperte la cantina La Veneranda propone sia per sabato 27 che per domenica 28 maggio, dalle 11,00 alle 18,00, visite guidate alla cantina, passeggiate nei vigneti, degustazioni di vini di produzione, anche in abbinamento a carne alla brace, salumi e formaggi di produzione propria e prodotti tipici del territorio con l’accompagnamento di musica dal vivo. Prenotazione gradita.

LE CIMATE

Via Cecapecore, 41 - Montefalco

Tel. 0742 261771

www.lecimate.it; info@lecimate.it; valentina@lecimate.it; marketing@lecimate.it

Sabato 27 maggio dalle 10,00 alle 16,00 e domenica 28 maggio dalle 10,00 alle 19,00 alla cantina Le Cimate saranno possibili visite guidate della cantina e degustazioni di vino. Sabato 27, la cantina Le Cimate propone la Cena con il Vignaiolo, con un ricco menù in abbinamento ai vini di produzione (antipasto: sformatino di formaggio e patate su vellutata di fave fresche, in abbinamento ad “Aragon” Vermentino Umbria bianco IGT 2021 e carpaccio di Chianina su letto di misticanza di erbette di stagione, in abbinamento a Spoleto "Trebbiano Spoletino" DOC 2021; Primi, tagliatelle con porcini, pomodorini datterini confit e speck croccante insieme a “Saudade” Rosato di Sagrantino IGT 2022 e risotto Carnaroli alla rapa rossa mantecato al taleggio DOP con granella di pistacchio, in abbinamento a Montefalco Rosso DOC 2020. Infine, filetto di maiale in crosta di pancetta di Norcia con riduzione al Sagrantino accompagnato da julienne di verdure croccanti, in abbinamento al Montefalco Sagrantino DOCG 2016. A chiudere, la torta di ricotta e mascarpone accompagnata da frutti di bosco e Crema di Nocciole “Le Cimate” insieme al “Meliade” Trebbiano Spoletino Passito DOC 2020 (costo della cena 50,00 euro, su prenotazione). Ad arricchire la serata la musica dal vivo di Sesè e la visita in cantina a partire dalle 19,30.

Domenica 28, la cantina propone una giornata all'insegna del divertimento con buon cibo, buon vino e tanta buona musica in compagnia di Ileana Baldassi Trio che farà viaggiare il pubblico presente tra i capolavori della musica brasiliana, i classici del jazz, lo swing italiano e le più note interpretazioni delle “dee della musica italiana”. Oltre agli street food tipici del territorio un gustoso barbecue nel giardino della cantina dalle 12,00 alle 15,00 (costo 25,00 euro su prenotazione).

La cantina aderisce alla raccolta fondi AIRC con l’acquisto del wine set Cantine Aperte.

LEONUCCI

40 Vocabolo Cimermini, Massa Martana

Tel. 338 825 7558

leonuccistefano@gmail.com

La due-giorni di Cantine Aperte alla cantina Leonucci si apre sabato 27 maggio alle 19,00 con la tradizionale Cena con il Vignaiolo, una cena-degustazione con piatti tipici (costo 28,00 euro bevande escluse, su prenotazione). Domenica 28 maggio, la festa riprende alle ore 9,30 per l’intera giornata, fino alle 18,00. Possibilità di prenotare il pranzo degustazione nell’aia, con tanto di musica dal vivo.

LUNGAROTTI

Viale Giorgio Lungarotti - Torgiano

Tel. 075 9886649

www.lungarotti.it - enoteca@lungarotti.it

La cantina Lungarotti di Torgiano apre le sue porte agli enonauti sia sabato 27 che domenica 28 maggio dalle 10,00 alle 18,00 per visite guidate alla cantina e degustazioni di vino (su prenotazione, degustazioni guidate costo 20,00 euro). Sarà anche possibile visitare il Museo del Vino dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 con biglietto d’ingresso ridotto (costo 4,00 euro). Sabato 27 possibilità anche di partecipare alla Cena A tavola con il Vignaiolo, a partire dalle ore 20,00 all’Osteria del Museo con un ricco menù a base di prodotti tipici: tortino di patate di Colfiorito con cuore fondente, pesto umbro, crumble di pane, olio evo Lungarotti; millefoglie fave, cacio, pepe, polvere di guanciale, corallo al finocchietto; maialino in porchetta, la sua riduzione, petali di mandorle tostati, erba ripassata con aglio olio e peperoncino; semifreddo di fichi, noci e crema all’alloro, in abbinamento ai vini della selezione Lungarotti.(costo 38 euro, prenotazione obbligatoria entro il 25 maggio).

Domenica 28 maggio visite alla cantina ogni 40 minuti (su prenotazione); alle 10,30, 12,30, 14,30 e 16,45 degustazioni a tema presso l’Enoteca della cantina: “I Bordò, vini inusuali della regine bordolese”, “Verticale di San Giorgio”, “I piccoli grandi Champagne”, “I Sangiovese nelle loro terre”, “I 5 gru Lungarotti”. Solo su prenotazione, costo 20,00 euro.

Dalle 11,00 alle 17,30 sarà attivo anche un apposito spazio bambini con laboratori didattici gratuiti in collaborazione con il Post, Museo della Scienza di perugia (su prenotazione) mentre dalle 12,30 via alla “Grigliata di Cantine Aperte” a cura dell’Enoteca della cantina (costo 40,00 euro, su prenotazione entro il 25 maggio.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16,00 visite in vigna su prenotazione. Anche domenica il Museo del Vino resterà aperto dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 con ingresso a biglietto ridotto (4,00 euro).

LUNGAROTTI

Via del boschetto, 1 Loc. Turrita - Montefalco

Tel. 0742 378868

www.lungarotti.it - grazia@lungarotti.it

La cantina Lungarotti di Montefalco apre le sue porte agli enonauti sia sabato 27 che domenica 28 maggio dalle 10,00 alle 18,00 per visite guidate alla cantina e degustazioni di vino su prenotazione (costo 15,00 euro). Alle 10,30 trekking e merenda in vigna (costo 30,00 euro - bambini 10,00 euro, prenotazione obbligatoria entro il 26 maggio.

Domenica, visite in cantina dalle 10,00 alle 18,00. Possibilità di partecipare al pranzo in cantina a partire dalle 12,30 con un ricco Pic Nic in vigna in collaborazione con il Ristorante Il Cavaliere di Foligno, che propone per l’occasione tre tipologie di cestino: classico, vecchie e baby (costo 38,00 euro - bambini 27,00 euro). Musica dal vivo e spazio bambini autogestito con i giochi di una volta.

MADREVITE

Via Ciabano, 36/2 Loc.Vaiano - Castiglione del Lago

Tel. 075/9527220 - 347/0046160

www.madrevite.com; info@madrevite.com

Alla cantina Madrevite torna, sabato 27 maggio dalle 18,00 alle 23,00 il tradizionale appuntamento con Picnicco Special Edition Cantine Aperte. Un suggestivo picnic al tramonto, con musica Dj set, street food e i vini Madrevite da godersi con lo sfondo del lago Trasimeno e della campagna umbra. Il costo d’ingresso è 8,00 euro, mentre il costo delle degustazioni è a consumazione.

MARAVALLE TENUTA VITALONGA

Strada Montiano, 8 - Ficulle

Tel. 0763 836722

www.vitalonga.it; prenotazioni@vitalonga.it

Imperdibile appuntamento alla Tenuta Vitalonga sabato 27 maggio per la Cena con il Vignaiolo, cena degustazione dei grandi vini rossi di Ficulle in abbinamento ai piatti del territorio. Domenica 28 maggio a partire dalle 10,00 un’intera giornata dedicata alle degustazioni di vino, nella splendida cornice naturale dell’azienda, in compagnia di buona musica live e dj set. Dalle 12,30 possibilità di pranzare al ristorante della Tenuta con piatti della tradizione in abbinamento ai vini della cantina. A partire dalle 16,00, quindi, tanta buona musica live con il gruppo Across the Blues e con il Dj set di JustPala Dj.

MEVANTE

Via Madonna della Neve, 1, 06031 Bevagna

Tel. 347 2316190

www.agricolamevante.com - info@agricolamevante.com

La cantina Mevante sabato 27 maggio dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00 propone visita guidata della cantina e degustazione di vini e prodotti tipici (costo 15,00 euro), mentre dalle 13,00 alle 15,00, oltre alla visita guidata alla cantina, la proposta prevede un light lunch (costo 25,00 euro); per i più appassionati, a partire dalle 20,00, la tradizionale Cena con il Vignaiolo con un ricco menù: Rosato IGT 2022 (100% Sagrantino) in abbinamento a favetta fresca saltata, con prosciutto e pecorino, seguito da Flaminio IGT 2022 (50% grechetto, 50% trebbiano spoletino) in abbinamento a gnocchi di patate fatti in casa al sugo di coda, quindi, Montefalco Rosso DOC 2019 in abbinamento a faraona ripiena al profumo di tartufo e soffice di topinambur e, per finire fragole con panna (Su prenotazione, costo 45,00 euro).

Stesso programma nella giornata di domenica 28 durante la quale la cantina propone il il Pranzo con il Vignaiolo, a partire dalle ore 13,00; il menù prevede Rosato IGT 2022 in abbinamento a spaghetti di zucchina in salsa mediterranea su nido di stracciatella e pomodorini confit, Grechetto Colli Martani DOC 2022 in abbinamento a fusilloni "Pastificio Mancini" con asparago, la sua crema e guanciale croccante, Montefalco Rosso DOC 2019 in abbinamento a maialino arrosto e patate al forno e, ancora, tutta la dolcezza delle fragole con panna (Su prenotazione, costo 45,00 euro).

PALAZZONE

Loc. Rocca Ripesena - Orvieto

Tel. 0763 344921

www.locandapalazzone.com; info@locandapalazzone.com

In occasione di Cantine Aperte, domenica 28 maggio, dalle 11,00 alle 18,00, Palazzone propone una giornata di degustazioni di tre vini, con visita in cantina e l’intrattenimento musicale dei Lucy and the Warlus e Orchestra Moderna.

Anche la cantina Palazzone contribuisce alla raccolta fondi a favore della ricerca contro il cancro di AIRC con l’acquisto del wine set di degustazione Cantine Aperte.

Per festeggiare al meglio, inoltre, la cantina propone il Pranzo di Cantine Aperte, sulla Terrazza di Locanda Palazzone: un pranzo di quattro portate in abbinamento con 4 vini Palazzone, per poi continuare a godersi il pomeriggio con il concerto e il Dj set.

La partecipazione è solo su prenotazione.

PERTICAIA

Loc. Casale - Montefalco

Tel. 0742 379014 - 331 39072292 (whatsapp)

www.perticaia.it - info@perticaia.it

La cantina sarà aperta sabato 27 e domenica 28 maggio dalle 10,00 alle 18,00. Sabato 27 il programma prevede Tour and tasting, con visita della cantina e degustazione di vini su prenotazione. Sabato sarà possibile anche partecipare a un rilassante picnic in vigna (su prenotazione) e divertirsi con la musica dj set by Mauri a partire dalle 14,00. Domenica 28 maggio ancora Tour and Tasting alle 11,00 e l’intrattenimento musicale by Dancity Festival a partire dalle 14,00. Accesso libero in entrambe le giornate, la partecipazione alle attività è su prenotazione.

PICCOLA CANTINA ROSSI

Voc. Madonna delle Grazie - Castello delle forme, Marsciano

Tel. 347 8243187

www.lapiccolacantinadeirossi.it - info@lapiccolacantinadeirossi.it

Sabato 27 maggio la Piccola cantina Rossi propone la degustazione a pranzo con il produttore a base di taglieri di prodotti tipici e 3 vini in degustazione. Su prenotazione tramite il sito della cantina.

PLANI ARCHE

Strada Fontenuovo Piano Tevere, 7 - Perugia

Tel. 347 2950322

elena.planiarche@gmail.com

Cantine Aperte alla cantina Plani Arche è sia sabato 27 maggio dalle 10,00 alle 16,00 che domenica 28 maggio dalle 10,00 alle 18,00. Sabato un’intera giornata di degustazioni di vini in abbinamento a taglieri di salumi locali; domenica insieme ai vini della cantina si potranno degustare le specialità di Umami Beer Truck. Possibilità anche di effettuare un tour dei vigneti sulla carrozza trainata dai cavalli.

PUCCIARELLA

Viale Perugia, 32 - Villa di Magione

Tel. 075 8409147 - 391 7756197 (whatsapp)

www.pucciarella.it - info@pucciarella.it

Sabato 27 maggio Aperitivo nella suggestiva Terrazza della cantina, in compagnia di musica dal vivo, dalle 17,00 alle 20,00. Domenica 28 maggio, dalle 10,00 alle 21,00 degustazioni di vino con prodotti tipici. Dalle 17,00 musica dal vivo e alle 18,00 via all’appuntamento per la tradizionale Cena con il Vignaiolo, a base di Chianina. Musica dal vivo con i Belli Bra5s. Solo su prenotazione.

ROCCAFIORE

Vocabolo Collina 110/A Località Chioano 06059 Todi

075 8942746

www.roccafiore.it; info@cantinaroccafiore.it;

Sabato 27 maggio appuntamento in cantina dalle ore 19,00 per la Cena con il Vignaiolo (ore 20,30), allietata da “I Briganti della Fratta” a suon di stornelli; dopocena si danza con la musica di Dj Carlino e Mr. Colin, assieme alla voce di Signor Alboro (costo 40,00 euro).

Domenica 28 maggio “Caccia al tesoro in vigna”: Le porte della cantina apriranno alle ore 10, per tour dell’azienda e degustazioni guidate. Durante la giornata ci saranno 2 sessioni di Caccia al tesoro in vigna, alle 11,30 e alle 15,30 (durata 1 ora circa). Per la giornata street food a cura di Mr. Happy con il suo Ape Special, in abbinamenti ai vini Roccafiore.

SAIO

Via Campiglione, 94/A - Assisi

Tel. 338 2304328 - 335 8374784

www.saioassisi.it; info@saioassisi.it

Sia sabato 27 che domenica 28 maggio dalle 11,00 alle 18,30 visite guidate e degustazioni, con picnic in vigna e aperitivi in sala. Domenica, accoglienza in cantina a partire dalle 10,30 e via alle passeggiate in vigneto con vista su Assisi. Dalle ore 12,00 per pranzo, un rilassante picnic in vigna in collaborazione con Bianco Sale Chef on the road, accompagnati dalla musica di The Exposed. Il menù prevede 2 calici di vino Saio Assisi abbinati a fiori di zucca pastelli con mozzarella e alici, gnocchetti al tarufo nero, baguette pulled York e ciambellone al vino. In alternativa menù vegetariano, a richiesta (costo 30,00 euro su prenotazione) e menù bambini (15,00 euro). Nel pomeriggio, dalle 15,00 alle 19,30, ancora visite guidate e degustazioni al calice con abbinamenti gourmet, tanta buona musica dal vivo e giochi per i più piccoli.

SASSO DEI LUPI

Via C. Faina, 18 - Marsciano

Tel. 320 6651752

www.sassodeilupi.it - info@sassodeilupi.it

Appuntamento con Cantine Aperte alla cantina Sasso dei Lupo sia sabato 27 maggio che domenica 28 dalle 16,00 alle 20,00. Il sabato comincia con degustazioni di vino e sfiziosi, in compagnia di tanta buona musica nella veranda, per terminare con la gustosa Cena con il Vignaiolo. Il menù prevede bruschetta di benvenuto con 4bolle Rosato spumante brut, per antipasto uova ripiene alla piemontese e pappa al pomodoro in abbinamento a Biancorosso Semillon Viognier Umbria IGP, tagliatella al ragù di capocollo al visante accompagnate da Terzastrada Grechetto Umbria IGP. A seguire, arista di maiale con cipolla caramellata e salsa alle mele con contorno di patate alle erbe spontanee in abbinamento al Regio Rosso Umbria IGP e, infine, bozzetti alle mandorle e gelato al fiordilatte con olio evo, insieme al Vino del Priore (Solo su prenotazione entro il 25 maggio. Costo 35,00 euro). Degustazioni in veranda anche domenica pomeriggio accompagnati dalla musica dal vivo della SoundsBuds Cover Band, a partire dalle 17,30 alle 20,00.

SCACCIADIAVOLI

Loc. Cantinone, 31 - Montefalco

Tel. 0742/371210

www.scacciadiavoli.it; info@scacciadiavoli.it; visits@scacciadiavoli.it

Ricco il programma di Cantine Aperte da Scacciadiavoli, domenica 28 maggio, a partire dalle 10,00. Dalle 13,00 Verticale di Spoleto Doc Trebbiano Spoletino 2019, 2020, 2021 (€ 10,00) e dalle ore 15.00 Verticale di Montefalco Sagrantino DOCG 2017, 2018, 2019 (€ 10,00), solo su prenotazione presso il punto vendita.

Alle ore 17.00 tanto divertimento con il concerto Cucoma Combo (tropical, afrobeat e Cumbia), fino alle 18,00.

Durante tutta la giornata, degustazione di Montefalco Sagrantino DOCG, Montefalco Rosso DOC, Montefalco Grechetto DOC, Montefalco Bianco DOC, Spumante Brut, Spumante Rosé e Montefalco Sagrantino Passito DOCG. In abbinamento anche panini con Prosciutto di Norcia IGP " Nonno Amilcare”, panini con porchetta, zuppe di legumi e pasta. Visite guidate in cantina gratuite, con partenza ogni 30 minuti, dalle 10,00 alle 17,00.

Anche la cantina Scacciadiavoli aderisce alla raccolta fondi AIRC; acquistando il calice al costo di 7,50 euro si ha la prima degustazione gratuita e si può contribuire a sostenere la ricerca contro il cancro.

SEMONTE

Loc. Semente, Gubbio

Tel. 339 2310462

www.vinisemonte.com; info@vinisemonte.com; n.saldi@vinisemonte.com

Appuntamento alla cantina Semonte nella giornata di sabato 27 maggio dalle 12,00 alle 18,00. Tour guidato della cantina ogni due ore, con degustazione di vino e buffet con accompagnamento musicale live. (Entry ticket 30,00 euro).

TENUTA ALZATURA

Loc. Fratta Alzatura, 108 - Montefalco

Tel. 0742 399435

www.tenuta-alzatura.it; hospitality@tenuta-alzatura.it

La cantina sarà aperta sabato 27 e domenica 28 maggio dalle 10,00 alle 18,00 per viste e degustazioni. La Tenuta Alzatura contribuisce alla raccolta fondi AIRC e con l’acquisto del wine set di degustazione Cantine Aperte si ha diritto a una degustazione di Montefalco Doc; ogni degustazione successiva sarà possibile al costo di 5,00 euro. Disponibili anche panini e insalate di cereali.

TENUTA CASTELBUONO

Voc. Castellaccio, 9 Loc. Cantalupo - Bevagna

Tel. 0742 361670

www.tenutelunelli.it; carapace@tenutelunelli.it; hospitalitycarapace@tenutelunelli.it

Alla Tenuta Castelbuono Cantine Aperte è domenica 28 maggio dalle 10,00 alle 19,00. Il programma prevede visite e degustazioni.

TENUTA DI FREDDANO

Loc. Fossatello - Orvieto

Tel. 333 8364754

www.freddano.it - info@freddano.it

Sia sabato 27 che domenica 28 maggio appuntamento con Cantine Aperte alla Tenuta Freddano dalle 11,00 alle 18,00. Sabato, a partire dalle 11,30, Giro in cantina e visita tra i vigneti, quindi Street food in giardino, a cura di F&B e Norcineria Oreto, con piatti a base di salumi e formaggi, fritti, panini con porchetta o con salsiccia. Alle 16,00 si ripete il Giro in cantina. Per l’intera giornata musica live a cura del frontman della band Animante, cover band dei Nomadi e possibilità di degustare i vini dell’azienda (3 degustazioni 10,00 euro, 6 degustazioni 20,00 euro. La cantina aderisce alla raccolta fondi a favore di AIRC con l’acquisto del calice Cantine Aperte). Domenica 28 maggio lo stesso programma si arricchisce alle ore 12,00 con la degustazione guidata di vecchie annate e, a partire dalle 17,00 Holi Color Party e Wine Cocktail. La selezione musicale è a cura di Gerardo Dj con musica live anni 80 e 90

TENUTE BALDO

Via Cantalupo, 5 - Cantalupo di Bevagna

Tel. 339 3024728

www.tenutebaldo.com - info@tenutebaldo.com

Domenica 28 maggio Cantine Aperte dalle 11,00 alle 18,00 per una giornata di convivialità e musica. A pranzo, grande “braciata” all’aperto e le migliori selezioni dei vini di produzione Tenute Baldo. Per l’intera giornata accompagnamento musicale.

TERRE DE LA CUSTODIA

Via Palombara - Gualdo Cattaneo

Tel. 0742 929586 - 328 7185436

www.terredelacustodia.com; lucrezia.gentili@farchioni.it

L’appuntamento con Cantine Aperte alla cantina Terre de la Custodia è sia sabato 27 maggio che domenica 28 dalle 10,00 alle 18,00. Il programma del sabato prevede visite guidate e degustazioni di vino nella suggestiva terrazza, in abbinamento a prodotti tipici umbri. Quindi, la Cena a Tavola con il vignaiolo vi aspetta a partire dalle ore 20,00. Protagonisti i vini simbolo della cantina, accompagnati da quattro piatti d’eccellenza. Domenica visite e degustazioni dalle 10,00 alle 13,00 e a seguire un evento esclusivo, con la musica swing/rockabilly del gruppo perugino Francine & the boomers e il gusto di un tipico American lunch con pulled York e fritti..

TERRE DE TRINCI

Via Fiamenga, 57 - Foligno

Tel. 0742/ 20165

www.terredetrinci.com; michela@terredetrinci.com

Per l’intera giornata di domenica 28 maggio, dalle 10,00 alle 18,00, degustazioni di vini con la presentazione di due nuove annate. Pranzo a base di prodotti tipici e grigliata mista (costo 25,00 euro su prenotazione obbligatoria entro il 26 maggio) e musica dal vivo con Ricardo Baez Tropical Animals, Black Merend’Ass, Matthew Oh, Bonf, Underline. A partire dalle ore 15,00 tour di visita alla cantina.

TERRE MARGARITELLI

Loc.Miralduolo - Torgiano

Tel. 075 7824668

www.terremargaritelli.it - info@terremargaritelli.it

Un ricco programma quello ideato dalla cantina Terre Margaritelli per Cantine Aperte, sabato 27 e domenica 28 maggio. Si comincia sabato alle ore 11,00 con un’interessante riflessione su “Il Turismo sostenibile” - incontro sul tema della sostenibilità nel turismo al quale parteciperanno, Slow Food, Equalitas, Comune di Torgiano, Strada dei Vini del Cantico e Movimento Turismo del Vino dll’Umbria. A seguire, dalle ore 12,00 pranzo degustazione “Pane e companatico”, assaggio di prodotti del territorio selezionati dalla condotta Slow food di Perugia in abbinamento ai vini DOC della cantina. Costo 25,00 euro con prenotazione obbligatoria (il menù prevede salumi, formaggi, Cicotto di Grutti, porchetta, parmigiana di Cipolle di Cannara 3 pani da grani e cotture di un tempo in abbinamento ai vini Terre Margaritelli). Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, appuntamento con i “Cugini di Campagna - Degustazione guidata Sangiovese e Canajolo”, ovvero LAB 2020 e LAB 2021, Freccia degli Scacchi 2018, Simon de Brion 2020 (costo 10,00 euro, prenotazione obbligatoria. Posti limitati: max 10 persone), mentre alle 18.00 “Il Pinturicchio al crepuscolo - Degustazione guidata LAB 2020 e Pictoricius 2018” (costo 10,00 euro, prenotazione obbligatoria. Posti limitati max 10 persone).

Alle 20,00 appuntamento con la Cena con il Vignaiolo, organizzata in vigna in collaborazione con la Pro Loco di Brufa (costo 35,00 euro, prenotazione obbligatoria).

Domenica 28 maggio si prosegue con visite dell’azienda dalla vigna al vino, guidate dalle persone che vivono l'azienda tutti i giorni, degustazioni di vino ed esposizione dei mezzi di vigna. Alle 10,00 e alle 15,00 ancora degustazione guidata “Cugini di Campagna - Degustazione guidata Sangiovese e Canajolo” con le medesime modalità del giorno prima e Pranzo in vigna, in collaborazione con la Pro Loco di Brufa (Menu: antipasto della vigna, lasagna al ragù, porchetta e contorno, dolce (costo 30,00 euro con servizio vino e acqua inclusi, su prenotazione. Posti limitati). In alternativa si possono scegliere singole portate a un costo unitario.

Musica live a cura di Threeo.

La cantina Terre Margaritelli aderisce alla raccolta fondi AIRC.

TODINI

Loc. Rosceto, Voc. Collina 29/ - Todi.

Tel. 075 887122

www.cantinatodini.com - cantina@wearetodini.com

Domenica 28 maggio la cantina Todini apre le porte dalle 12,00 alle 18,00 per visite guidate alla cantina, degustazioni di vino e street food (a cura di Gastronomia Fraolini) a base di prodotti tipici locali, anche per un picnic all’aperto, in compagnia di buona musica con dj set. La cantina Todini aderisce alla raccolta fondi AIRC.

TORRE BISENZIO

Loc. Casa Bassa, sic - Allerona

Tel. 320 7738413

www.torrebisenzio.com - sabina.sartur@gmail.com

Sabato 27 maggio alle 18,00 Aperitivo Dj Music con Bollicine Azienda biologica Staffilo (Veneto), quindi, a partire dalle 19,00, appuntamento con la Cena del Vignaiolo (Menù: antipasto tradizionale umbro in abbinamento a Bianco di Bisanzio Grechetto IGT Umbria Bio, pasta con ragù di Chianina organica produzione propria da gustare con Il Pugnalone 2017 IGT Umbria Bio e Sangiovese 2019 IGT Umbria Bio, infine Tozzetti della casa. Ad accompagnare la cena la musica dal vivo dei Ladri di Monalisa. Costo della serata 35,00 euro su prenotazione.

La festa prosegue domenica dalle 11,30 con visite guidate alla cantina e degustazioni di vini, in abbinamento a taglieri di salumi, formaggio e altre sfiziosità (costo 20,00 euro per 3 vini). Per i più piccoli tante divertenti animazioni a cura di Claudio e Luana Shake Animation (5,00 euro).

VENATORE VIOLATI

Via Quadrelletto, 11, 05029, San Gemini

Tel. 0744 630151

www.violati.it - info@violati.it

La cantina sarà aperta domenica 28 maggio dalle 10,30 alle 18,30 per visite in cantina, degustazioni di vino e altri prodotti di produzione propria come olio, legumi e cereali. Non mancheranno altri prodotti tipici del territorio e tanta buona musica dal vivo.

ZANCHI

Sp8 Amelia-0rte km 4610 - Amelia

Tel. 0744 970011

www.cantinezanchi.it; mail@cantinezanchi.it

Apertura sabato 27 e domenica 28 maggio dalle 10,00 alle 20,00 per due giornate di degustazioni, visite guidate alla cantina e ai vigneti, musica live ed esperienze di gusto. Il programma delle Cantine Zanchi prevede per entrambe le giornate banchi d’assaggio con la possibilità di degustare una selezione di tre vini, guidati da esperti sommelier, per scoprire i vitigni autoctoni della DOC Amelia. Per le degustazioni è necessario il calice AIRC, acquistabile al costo di 7,50 euro, che darà diritto a un’ulteriore degustazione. Sia sabato che domenica alle ore 11,00, 12,30, 15,30, 17,00 e 18,30 si potrà partecipare alla degustazione esclusiva delle riserve in abbinamento a prodotti tipici dell’amerino: Sciuro 2015, Vignavecchia 2017 e Macolo 2017, vincitore della medaglia d’oro al concorso internazionale The World Malvasia, quindi a visite guidate alla cantina e ai vigneti, ogni ora. Degustazione riserve su prenotazione, al costo di 20,00 euro.

Sabato 27 alle 11,00 una rilassante passeggiata in vigna per grandi e piccoli con tanto di merenda “Antichi cloni”, nella quale i prodotti del territorio sposano i 3 vini della collezione omonima (su prenotazione, costo 20,00 euro, bambini 10,00). Domenica dalle 12,00 merenda campagnola preparata dallo chef Paolo, da gustare nel bistrò tra le vigne o nell’area picnic nel boschetto (su prenotazione, costo alla carta) e la musica swing e blues del FuPeRi Trio live (dalle 16,00) a fare da sottofondo alle degustazioni di vino e salsicce. Per i più piccoli, domenica alle 11,00, 12,30, 15,30 e 17,00 laboratori gratuiti su prenotazione di Coding e robotica per bambini dai 5 al 13 anni, in collaborazione con gli esperti di codingedintorni.it.