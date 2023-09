Cantine Aperte in vendemmia sotto la luce della Luna del Raccolto

La vendemmia è senza dubbio il momento più emozionante del lavoro in vigna e i produttori soci del Movimento Turismo del vino dell’Umbria da anni amano condividere con gli enoturisti e gli appassionati questo momento così speciale per le cantine.

Anche quest’anno, dunque, nei due fine settimana del 9 e 10, e 23 e 24 settembre 20 cantine della regione apriranno i luoghi di produzione, per offrire l’opportunità a grandi e piccoli di partecipare alla raccolta e alla spremitura dell’uva. Non mancheranno i momenti dedicati alla degustazione delle primizie di cantina, in abbinamento ai prodotti enogastronomici di stagione, di cui il territorio umbro è particolarmente ricco.

Gli wine lovers di tutta Italia potranno essere coinvolti nella raccolta, direttamente in vigna, ma anche nelle altre fasi della vendemmia, un rito antico che, quest’anno in particolare, trova nel cielo preziose indicazioni e appuntamenti imperdibili, come quello con la Luna del Raccolto, che quest’anno cadrà il 19 settembre, e sarà l’ultima Superluna dell’anno, o l’Equinozio d’autunno che ricorre sabato 23. Molte anche le attività previste dalle cantine per i più piccoli, che così possono diventare “Vignaioli per un giorno” e imparare come nasce il vino.

Questi gli appuntamenti delle cantine Mtv Umbria, momenti speciali adatti a tutta la famiglia:

Arnaldo Caprai

Loc. Torre - Montefalco

Tel. 0742 378802 - 378523

www.arnaldocaprai.it; info@arnaldocaprai.it

Il 9 e 10 settembre Cantine Aperte in Vendemmia è l’occasione per una Arnaldo Caprai Experience con visita in cantina per conoscere tutte le fasi del processo produttivo e degustazione in enoteca delle etichette più rappresentative della produzione Caprai. È possibile visionare e scegliere le esperienze preferite sul sito dell’azienda.

Azienda agraria Carini

Str. del Tegolaro, 2 - Colle Umberto, Perugia

Tel. 348/3994939 - 075/6059495

www.agrariacarini.it - info@agrariacarini.it

La cantina Carini, in occasione di Cantine aperte in Vendemmia, propone per domenica 10 settembre il Brunch in vendemmia (su prenotazione). Il programma prevede alle ore 10 Colazione di benvenuto e alle 10.30 la passeggiata alla scoperta della “Vigna delle matite colorate”, dell'oliveto secolare, dei luoghi di produzione del vino Carini e dell’originale Big Bench #248. Durante il percorso i bambini potranno raccogliere l'uva in una cassettina e provare l’esperienza della pigiatura come una volta. Alle 12 Brunch con prodotti dell'Az. Agraria Carini in abbinamento a un calice di vino a scelta tra Rile e Oscano.

Costi: 20 euro adulti, 15 euro bambini e ragazzi 10 - 15 anni, 10 euro bambini 5 - 10 anni, sotto i 5 anni gratis. Abbigliamento e occorrente da portare saranno indicati al momento della prenotazione.

Chiorri

Via Todi, 98 - Perugia

Tel. 075 607141 - 339 1885087

www.chiorri.it; info@chiorri.it

La cantina Chiorri festeggia la raccolta dell’uva con Cantine Aperte in vendemmia sabato 9 e 23 settembre.

Fattoria Colleallodole - Antano Milziade Eredi

Via Colle Allodole, 3 - Bevagna

Tel. 0742 361897/335 8342207

www.fattoriacolleallodole.it - info@fattoriacolleallodole.it

La Fattoria Colleallodole aprirà le sue porte per Cantine Aperte in Vendemmia nei giorni di sabato 9 e domenica 10 settembre dalle ore 18 alle 23 per la tradizionale Cena della Vendemmia con menù tipico in abbinamento ai vini della cantina. Solo su prenotazione.

Fongoli

Loc. San Marco, 67 - Montefalco

Tel. 3923193233

www.fongoli.com - info@fongoli.com; ludovica@fongoli.com

Venerdì 8 e sabato 9 settembre alla cantina Fongoli si potrà respirare Profumo di mosto con la vendemmia didattica in compagnia del vignaiolo Angelo, che racconterà come nasce una bottiglia di vino Fongoli, dal grappolo al mosto fino al legno. Al termine una degustazione di mosto in fermentazione per studiarne le caratteristiche e confrontarle con i vini dell’annata precedente. Posti limitati, su prenotazione.

Goretti

Via del Pino, 4 - Pila (Perugia)

Tel. 075 607313

www.vinigoretti.com; goretti@vinigoretti.com

Domenica 24 settembre vendemmia turistica alla cantina Goretti per grandi e piccini e, a seguire, un meritato pranzo con i prodotti del territorio e i vini di produzione in abbinamento. Su prenotazione.

La Fonte

Via le case, 11 - Bevagna

Tel. 347 2349165 - 393 0222229

www.lafontedibevagna.it - info@lafontedibevagna.it - visit@lafontedibevagna.it

La cantina Fonte a Bevagna festeggia la raccolta dell’uva con Cantine Aperte in vendemmia sabato 23 e domenica 24 settembre.

La Veneranda

Loc. Montepennino - Montefalco

Tel. 0742/951630 - 349/2777960

www.laveneranda.com - info@laveneranda.com; prenotazioni@laveneranda.com

Sabato 9 settembre, dalle 9 alle 19, come benvenuto alla vendemmia, la cantina La Veneranda propone una serie di attività rivolte non solo alle famiglie, ma a tutti coloro che vogliono trascorrere una giornata immersi nella natura. Il programma prevede due turni di vendemmia, con ritrovo in cantina alle 10.00 e alle 11.30. A chi vorrà provare l'emozione della vendemmia sarà fornita la necessaria attrezzatura e verrà accompagnato in vigna per gruppi; al termine di ogni turno di raccolta, avverrà la pigiatura rigorosamente a piedi nudi delle uve raccolte. Quindi, pranzo presso la tensostruttura della cantina con degustazione di vini e prodotti alimentari di produzione propria nel corso di tutta la giornata, barbecue e visita ai vigneti circostanti l’azienda in completa libertà.

Musica dal vivo e karaoke tutta la giornata. Prenotazione obbligatoria. Si consiglia abbigliamento idoneo. In caso di maltempo non sarà possibile visitare il vigneto ed effettuare la vendemmia. Richiesto l’arrivo con qualche minuto di anticipo per poter organizzare i gruppi di vendemmia.

Le Cimate

Via Cecapecore, 41 - Montefalco

Tel. 0742/261771 - 349/5883588

www.leciomate.it; info@lecimate.it; marketing@lecimate.it

Nei due weekend di Cantine Aperte in vendemmia, sabato 9 e 23 e domenica 10 e 24 settembre, la cantina Le Cimate aspetta i wine lovers dalle 10:00 alle 15:00 per visite guidate in cantina, degustazione di vini DOC e DOCG in abbinamento a un tagliere di prodotti tipici umbri. Il costo è di 20 euro a persona. Preferibile la prenotazione.

Mevante

Via Madonna della Neve, 1, 06031 Bevagna

Tel. 347 2316190

www.agricolamevante.com - info@agricolamevante.com

Grappoli in festa da Mevante, sabato 9 e domenica 10 e ancora il 23 e 24 settembre, in occasione dei weekend di Cantine Aperte in Vendemmia. Sabato 9 e 23 settembre l’appuntamento è alle 18:30 con visita alla cantina per conoscere tutte le diverse fasi della vendemmia, quindi, alle 20:00 cena in cantina con menù tipico in abbinamento ai vini di produzione. Il programma si replica anche domenica 10 e 24 settembre, al mattino, con la visita alla cantina a partire dalle 11:30, a cui fa seguito il pranzo alle ore 13:00. Costo 48,00 euro (visita e pasto, bevande incluse).

Montoro

Piazza Baronale, 1 - Montoro

Tel. 0744 735128 - 331 2024451

www.castellodimontoro.com; fiaschetteria@castellodimontoro.com

Sia sabato 9 che domenica 10 settembre visita guidata al Museo diffuso del vino e dell’olio, con pranzo o cena degustazione con verticale di vini di produzione. L’attività si replica anche sabato 23 e domenica 24 settembre con il medesimo programma.

Perticaia

Loc. Casale - Montefalco

Tel. 0742/379014 - 331 3907892 (solo whatsapp)

www.perticaia.it - info@perticaia.it

Sabato 9 e 23 settembre Perticaia propone uno straordinario viaggio nel tempo e nel gusto, intrecciando storia e arte della vinificazione per valorizzare il ricco patrimonio che si cela in ogni bottiglia. L’esperienza di Cantine Aperte in Vendemmia avrà inizio con la visita della cantina, durante la quale sarà raccontata la storia della cantina stessa e il processo produttivo. Quindi, degustazione guidata dei vini di produzione in accompagnamento a una ricca selezione di prodotti tipici, da gustare in enoteca o nella terrazza affacciata sui vigneti.

Pucciarella

Viale Perugia, 32 - Villa di Magione

Tel. 075 8409147

www.pucciarella.it - info@pucciarella.it

Sabato 9 e 23 settembre, in occasione di Cantine Aperte in Vendemmia, la cantina Pucciarella apre la propria terrazza degustazioni dalle 18:00 alle 22:00 per far “annusare” agli appassionati i profumi e i sapori della vendemmia.

Saio Assisi

Via Campiglione, 94/A - Assisi

Tel. 335/8374784

www.saioassisi.it; info@saioassisi.it

Saio Assisi propone sabato 9 e domenica 10 settembre “La vendemmia di una volta”: raccolta e pigiatura dell’uva come si faceva una volta, torchiatura del mosto e, per finire, pranzo con pic nic, immersi nella natura.

Sasso dei lupi

Via C. Faina, 18 - Marsciano

Tel. 320 6651752

www.sassodeilupi.it - info@sassodeilupi.it

Appuntamento con Cantine Aperte in Vendemmia alla cantina Sasso dei Lupi sabato 23 settembre con una serata all’insegna dell’allegria, per un aperitivo ai sapori d’autunno con vino, prodotti tipici e buona musica.

Scacciadiavoli

Loc. Cantinone, 31 - Montefalco

Tel. 0742/371210

www.scacciadiavoli.it; info@scacciadiavoli.it; visits@scacciadiavoli.it

Sabato 9 settembre la proposta di Scacciadiavoli per Cantine Aperte in Vendemmia prevede la visita guidata della cantina e dei vigneti per ripercorrere la storia della tenuta. Durante la passeggiata in vigneto si potrà ammirare il panorama delle colline montefalchesi dalla “panchina gigante”. Quindi, la degustazione itinerante tra i luoghi di produzione, dal vigneto alla sala di vinificazione, dalla sala di affinamento alla barricata, di 7 vini e prodotti tipici del territorio. Durata: 120 minuti. Costo: 25,00 euro. Su prenotazione.

Tenuta Alzatura

Loc. Fratta Alzatura, 108 - Montefalco

Tel. 0742 399435 - 349 5987885

www.tenuta-alzatura.it; hospitality@tenuta-alzatura.it

Sabato 9 e 23 settembre degustazioni in cantina a partire dalle 10,30 fino alle 18,30 (costo da 15,00 a 25,00 euro a persona a seconda della degustazione scelta). Sabato 23, inoltre, a partire dalle 11,00 laboratorio didattico per grandi e piccoli con la raccolta manuale dell’uva, la visita ai vigneti e in cantina per conoscere ogni fase di produzione del vino, per finire con la tradizionale pigiatura dell’uva con i piedi nei tini. Alle 12,30 merenda per i più piccoli e degustazione dei vini della Tenuta in abbinamento a delizie locali (costo 35,00 euro adulti e 15,00 bambini).

Tenuta di Freddano

Loc. Fossatello - Orvieto

Tel. 333 8364754

www.freddano.it - info@freddano.it

La Tenuta di Freddano festeggia la raccolta dell’uva con Cantine Aperte in vendemmia domenica 24 settembre.

Terre de la Custodia

Via Palombara - Gualdo Cattaneo

Tel. 0742 929586 - 328 7185436

www.terredelacustodia.com; lucrezia.gentili@farchioni.it

Sabato 9 settembre la cantina Terre de la Custodia propone raccolta dell’uva e pic nic direttamente in vigneto e visita alla cantina.

Terre Margaritelli

Loc.Miralduolo - Torgiano

Tel. 075/7824668

www.terremargaritelli.it - info@terremargaritelli.it

Domenica 24 settembre Terre Margaritelli propone la Vendemmia di Pinocchio, una passeggiata tra i filari in compagnia di pinocchio per scoprire come l’uva diventa vino.

Il percorso didattico inizierà alle 10.00 con la vendemmia didattica, seguita, alle 12 dal pranzo e a partire dalle 15 giochi e passatempo per tutti, per un pomeriggio da trascorrere in totale relax immersi nella natura.