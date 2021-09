Cantine aperte in vendemmia al motto di "Degusto, Conosco... Umbria!", ecco come partecipare alla festa della raccolta

A partire dalla seconda metà di agosto ha preso il via la vendemmia 2021. Si prospetta un raccolto generalmente buono in tutta la regione, secondo le stime. Si tratta di un momento di grande lavoro per le cantine, nonché di festa e di condivisione, in occasione del quale le cantine del Movimento Turismo del Vino dell’Umbria, anche quest’anno, aprono le porte agli enoappassionati nei fine settimana dell’11 e 12, 18 e 19 e 25 e 26 settembre.

Nel rispetto delle normative anti Covid, le aziende vitivinicole della regione proporranno iniziative per grandi e piccoli, dalle visite in vigneto e cantina, con degustazioni di vino e mosto, a pranzi e cene a tema Vendemmia, fino alla possibilità di partecipare alla raccolta dell’uva e alla tradizionale pigiatura con i piedi immersi nei tini.

L’imperativo di questa edizione 2021 è, infatti, “Degusto, Conosco… Umbria!”, per far riscoprire e riassaporare tutto il piacere della tradizione locale legata alla raccolta dell’uva.

La partecipazione agli appuntamenti di Cantine Aperte in Vendemmia è solo su prenotazione direttamente alla cantina.