Cantine Aperte a Natale, all'insegna dell'amore per il vino umbro anche nel periodo natalizio: tutte le iniziative

Per gli amanti del vino e del suo affascinante mondo è sempre tempo di occoasioni di incontro e degustazione di prodotti al top provenienti dal territorio regionale: il Movimento Turismo del Vino dell’Umbria, infatti, con le sue cantine associate, propone per i primi tre fine settimana di dicembre, Cantine Aperte a Natale, l’evento in cui è possibile gustare vini ed eccellenze tipiche del territorio, immersi nella suggestiva atmosfera natalizia. Occasione utile anche per lasciarsi ispirare e fare regali gustosi e originali, provenienti dalle aziende vitivinicole umbre.

Tre fine settimana all'aroma del frutto di Bacco

Le 15 Cantine Aperte a Natale saranno, sabato 3 e domenica 4 dicembre, Arnaldo Caprai e Scacciadiavoli a Montefalco, cantina Chiorri, Chiesa del Carmine e cantina Goretti a Perugia, Azienda agricola La Fonte a Bevagna e Terre de’ Trinci a Foligno, cantina Lungarotti a Torgiano, quindi, Castello di Montegiove a Montegabbione, cantine Neri a Orvieto, cantina Zanchi ad Amelia.

A partire da giovedì 8 fino a domenica 11 dicembre appuntamento alle cantine Briziarelli a Bevagna, Caprai, Antonelli e Scacciadiavoli a Montefalco, Palazzone a Orvieto, Saio ad Assisi, e ancora Chiesa del Carmine, Chiorri, Goretti, La Fonte, Lungarotti, Neri e Zanchi.

Infine, l’appuntamento si rinnova sabato 17 e domenica 18 dicembre da Caprai, Chiesa del Carmine, Chiorri, Goretti, La Fonte, Lungarotti, Neri, Saio, Scacciadiavoli e Zanchi.

Tra gli appuntamenti in cantina degustazioni di vino, olio e prodotti del territorio in abbinamento, visite alla cantina, iniziative culturali come presentazioni di libri, mostre e concerti, e attività per bambini, quindi pranzi e cene a base di piatti della tradizione, mercatini di Natale e la possibilità di acquistare, direttamente dal produttore, strenne natalizie personalizzate.

Dove e quando

Questo l’elenco delle Cantine Aperte a Natale con i relativi programmi:

Colli Perugini

Cantina Chiorri

Via Todi, 98 - Perugia

Tel. 075/607141 - 339/1885087

www.chiorri.it; info@chiorri.it

In tutti i fine settimana di Cantine Aperte a Natale, la cantina Chiorri aspetta i turisti del vino per degustazioni guidate e la possibilità di acquistare gustosi regali di Natale.

La cantina sarà aperta sabato3, venerdì 9, sabato 10, e sabato 17 dicembre dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Cantina Goretti

Via del Pino, 4 - Pila (Perugia)

Tel. 075/607313

www.vinigoretti.com; goretti@vinigoretti.com

Domenica 18 Dicembre, alla cantina Goretti arriva “Babbo Natale in elicottero”. I bambini avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale, farsi fotografare con lui e lasciargli la letterina con i propri desideri. Nel frattempo, gli adulti possono partecipare alla degustazione di vini in abbinamento a tipicità natalizie.

La cantina Goretti resterà aperta, in occasione di Cantine Aperte a Natale, anche sabato 3 dicembre, dalle 10 alle 13, da giovedì 8 a sabato 10 dicembre dalle 10 alle 18 e sabato 17 e 18 dicembre, sempre con lo stesso orario.

Chiesa del Carmine

Strada Castiglione Ugolino - Perugia

Tel. 347/8642310

www.chiesadelcarmine.com; federica@chiesadelcarmine.com

Un ricco calendario di appuntamenti accompagna gli ospiti della cantina Chiesa del Carmine verso il Natale. Si parte sabato 3 dicembre con il simpatico Aperipasta alla vineria, per una serata in allegria, dalle 18 alle 21, quindi una rilassante camminata nella valle domenica 4 al mattino, dalle 10 alle 18. Giovedì 8 tutti col naso all’insù dalle 16 alle 21 per ammirare la Luna di Ghiaccio, la tradizionale luna piena di dicembre, che illuminerà la notte. Venerdì 9 dicembre l’invito è per un happy hour gourmet alla vineria, dalle 18 alle 21, mentre sabato 10 la cantina sarà aperta open day e accoglierà i suoi ospiti con vin brûlé e Tozzetti del Carmine. A chiudere il fine settimana dell’Immacolata, sarà, domenica 11, l’appuntamento di Wander Bike per gli appassionati. Infine, sabato 17, apertura a partire dalle 12 fino alle 21 per un happy hour speciale Christmas per gli auguri di natale e domenica 18 dicembre un open day dedicato ai regali di Natale, con tante idee e novità.

Torgiano

Lungarotti

Viale Giorgio Lungarotti - Torgiano

Tel. 075/9886649 - 0742/378868

www.lungarotti.it - enoteca@lungarotti.it

Un ricco calendario di appuntamenti alla cantina Lungarotti di Torgiano, in occasione di Cantine Aperte a Natale. Si parte sabato 3 dicembre alle 11 con la presentazione del libro di Eva Grippa “Kate Middelton. Luci e ombre della futura regina e, a seguire, il pranzo con piatti della tradizione in abbinamento ai vini Lungarotti. Domenica 4, dalle 10 alle 18, visite e degustazioni su prenotazione e possibilità di pranzo al Bistrot dell’Enoteca, sempre su prenotazione.

Tutti i fine settimana di Cantine Aperte a Natale il Museo del Vino di Torgiano resterà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Da non perdere la mostra in corso “Bronzi e Buccheri degli dei”.

Stesso programma anche giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre e, infine, sabato 17 e domenica 18 dicembre.

Venerdì 16, invece, Appuntamento con la lirica, in collaborazione con l’Associazione Ciro Scarponi. La Sala Sant’Antonio ospiterà a partire dalle 20,30 una degustazione di vino e cioccolato, quindi il Concerto di Natale con La Traviata, il capolavoro di Giuseppe Verdi tra musica e storia, che vedrà protagonista Stefano Ragni, pianoforte e narrazione, Chiara Vestri, soprano nei panni di Violetta Valery, Alessandro Zucchetti, tenore che interpreterà Alfredo Germont e il baritono Manuel Massida, alias Giorgio Germont.

Assisi

Saio Assisi

Via Campiglione, 94/A - Assisi

Tel. 335/8374784 - 338 2304328

www.saioassisi.it; info@saioassisi.it

La cantina Saio di Assisi, nelle giornate di giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11, sabato 17 dalle 10 alle 18, festeggia in anticipo il Natale con aperitivi e pranzi in cantina, occasione di una degustazione guidata dei vini di produzione, in abbinamento ai prodotti del territorio. Prima o dopo, una rinfrancante passeggiata nei vigneti permetterà di ammirare il panorama unico della Basilica e del borgo di Assisi

Montefalco - Bevagna - Foligno

Cantina Antonelli

Loc. San Marco, 60 - Montefalco

Tel. 0742/379158

www.antonellisanmarco.it; info@antonellisanmarco.it

Appuntamento con Cantine Aperte a Natale alla cantina Antonelli giovedì 8 dicembre dalle 9,30 alle 18,30, per visita e degustazioni di vini e olio nuovo di produzione propria.

Arnaldo Caprai

Loc. Torre - Montefalco

Tel. 0742/378802 - 378523

www.arnaldocaprai.it; info@arnaldocaprai.it

La cantina resterà aperta tutti i giorni di Cantine Aperte a Natale dalle 10 alle 18 per visite in cantina e degustazioni. Su prenotazione

Cantine Briziarelli

Via Colle Allodola - Bevagna

Tel. 0742/360036

www.cantinebriziarelli.it; info@cantinebriaziarelli.it

Sabato 10 dicembre appuntamento alla cantina Briziarelli dalle 18 alle 22 per una serata di gusto e musica live da godersi insieme agli amici.

La Fonte

Via le case, 11 - Bevagna

Tel. 393/0222229 - 340/2560402

www.lafontedibevagna.it - info@lafontedibevagna.it

La cantina sarà aperta tutti i giorni di Cantine Aperte a Natale dalle 9 alle 20 per degustazioni e strenne natalizie in cantina.

Scacciadiavoli

Loc. Cantinone, 31 - Montefalco

Tel. 0742/371210

www.scacciadiavoli.it; info@scacciadiavoli.it; visits@scacciadiavoli.it

Il Natale alla cantina Scacciadiavoli si festeggia con una simpatica Caccia al Diavolo, per conoscere la cantina, i suoi vini e scoprire l’origine del nome Scacciadiavoli. Appuntamento sabato 3 e domenica 4 dicembre, l’8, il 9, il 10 e l’11 dicembre e anche sabato 17 e domenica 18 dicembre dalle 10 alle 18 per visite alla cantina e degustazioni e alle 11, 13,30 e 16,00 per la Caccia al diavolo. Solo su prenotazione.

Terre de’ Trinci

Via Fiamenga, 57 - Foligno

Tel. 380/4770512 - 349 8232738

www.terredetrinci.it; info@terredetrinci.it

Sabato 3 dicembre, la cantina Terre de’ Trinci ospiterà la Cena del territorio, con abbinamenti gastronomici al vino, dedicati esclusivamente alle tipicità del territorio. Saranno presenti alla cena i produttori locali per raccontare i loro prodotti. Costo 35 euro. Su prenotazione.