Campus Estivo Rugby Perugia Junior, sono aperte le iscrizioni

Anche se quest'anno la scuola è stata per molto tempo in dad, il suono dell'ultima campanella è sempre il più atteso.

Come riempire però le giornate estive senza l'impegno scolastico? E, soprattutto, per molte famiglie, come ovviare il problema di a chi affidare i figli al termine del calendario scolastico?

Il Rugby Perugia Junior, il club sportivo dedicato ai giovani e giovanissimi amanti della palla ovale e dello sport in genere, fa la sua proposta in vista dell’estate: si sono aperte già da sabato 22 le iscrizioni al CR21, il Centro Estivo organizzato dal Rugby Perugia Junior. Il campus si svolgerà dal 14 Giugno al 30 Luglio, su base settimanale

Un campus multisport

Il campus multisport anche quest'anno darà la possibilità ai nati dal 2006 al 2016 di godersi gli spazi all'aria aperta del Percorso Verde di Perugia, la piscina della vicina Fortebraccio e la classica attività in bicicletta oltre a tanti altri sport per il divertimento di bambine e bambini.

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 della mattina alle 18 del pomeriggio, dieci ore di svago organizzate da uno staff collaudato con il contributo di Camst per la gestione dei pasti e di Givova come partner tecnico.

Il Campus residenziale

Come lo scorso anno, sarà attiva anche la versione residenziale all'isola Polvese nelle due settimane centrali del mese di luglio. Nella cornice del Lago Trasimeno sport acquatici e attività naturalistiche accompagneranno tutti i partecipanti in un periodo di ricarica psicofisica dopo l'anno scolastico appena concluso.

Il numero chiuso imposto dalle restrizioni Covid limita la partecipazione e aumenta la necessità di accaparrarsi un posto al più presto.

Tutti i dettagli sono disponibili su https://www.rugbyperugia.it/campus/