Campagna Amica, due giorni per le famiglie all'insegna dell'economia circolare

Le famiglie saranno al centro di un grande evento promosso abato 21 e domenica 22 maggio a Perugia dai coltivatori diretti di Campagna Amica: un evento all'insegna dell'economia circolare, dove si parlerà di condivisione, risparmio energetico, km0 e riciclo, tutti argomenti che stanno a cuore di Coldiretti e non solo.

Nella sede del Mercato Contadino di Madonna Alta si susseguiranno iniziative e laboratori destinati a grandi e piccoli, per la gioia di tutti. Eccone alcune:

Ti insegno il riciclo

Come si compostano le cose? A cosa porta una corretta differenziazione dei rifiuti? Si vedrà anche a cosa servono i due bidoni di raccolta degli oli esausti e degli scarti dell'ortofrutta, così come tutti i contenitori per rifiuti all'interno del mercato, fondamentali per un corretto smaltimento. E si finirà con il gioco dell'oca sul compostaggio.

La spesa sostenibile

I bambini potranno comprendere l'importanza di scegliere cibo a km0 e di quanto sia importante accorciare sempre di più la filiera. Muovendosi tra i banchi si vedrà cosa significa comprare stagionale e locale anziché prodotti che non rispecchiano questa filosofia.

In cucina non si spreca

La cuoca contadina spiegherà e consegnerà alle famiglie esempi di ricette anti-spreco e del riuso, perché in cucina non si spreca nulla. I più piccoli si potranno cimentare nella realizzazione di pasta fatta in casa con i prodotti del mercato.

L'orto e la piantumazione

I Tutor dell'Orto offriranno spiegazioni e consigli pratici per la piantagione dell'orto, perché ogni pianta ha il suo momento per essere trapiantata. Verranno distribuiti ai bambini dei vasetti compostabili dove metteranno della terra e pianteranno dei semini, così che possano riportali a casa e prendersene cura.

Ogni stagione il suo frutto

...e se ogni pianta ha il suo tempo per il trapianto, ogni frutta e verdura ha la sua stagione! Dopo l'attività nell'orto i bimbi continueranno a imparare quando si mangiano i prodotti seguendo il ritmo delle stagioni, divertendosi a scoprire la Ruota della stagionalità.

Domenica infine è prevista una grigliata per tutti, per la quale è però necessario prenotarsi.