A Perugia il XXXV Incontro Compostellano in Italia, dal titolo “2025: Romei, Cammini, Giubilei”

Promosso dal Centro Italiano di Studi Compostellani si svolge a Perugia da venerdì 24 a domenica 26 maggio il XXXV Incontro Compostellano in Italia, dal titolo “2025: Romei, Cammini, Giubilei”.

Il programma:

venerdì 24, alle 17.30, presso la Sala Convegni dell’Hotel Sacro Cuore (Strada del Brozzo, 12), interventi e proiezione circa “Il Cammino di Santiago negli anni Cinquanta”;

sabato 25, alle 10, presso la Sala del Dottorato (Chiostro della Cattedrale), inaugurazione del Convegno con saluti istituzionali e interventi.

Alle 16.30, il Capitolo generale della Confraternita;

domenica 26, alle 11, Messa solenne in Cattedrale con la partecipazione dei confratelli da tutta Italia, l’ammissione di nuovi membri e la consegna delle credenziali per chi è in partenza per Santiago, Roma o Gerusalemme.