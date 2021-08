Torna I Cammini di Francesco in versione itinerante: alla ricerca di sostenibilità ambientale, sociale ed economica

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 23/08/2021 al 30/08/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dal 23 al 30 agosto, come naturale prosecuzione dell'esperienza 2020, torna il Festival dei Cammini di Francesco. Lo scorso anno infatti le limitazioni derivanti dalla diffusione dell’emergenza sanitaria Covid-19 hanno spinto Progetto Valtiberina a immaginare un Festival itinerante, il cui successo rappresenta quindi un imprescindibile punto di partenza per le progettualità future.

Mettersi fisicamente in cammino incontrando luoghi e persone che il Cammino lo animano e lo fanno vivere ha permesso di sviluppare con maggiore consapevolezza i principi e i contenuti che da sempre rappresentano l’anima di questa manifestazione: valorizzazione territoriale, confronto e dialogo circa le tematiche di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Un vero e proprio Festival dei Cammini di Francesco itinerante per scoprire il tracciato, i borghi, gli eremi e i paesi che ne segnano il percorso e per conoscere chi, lungo il cammino, ha fatto dell’accoglienza una missione, diventando figura di riferimento per pellegrini e turisti.

L’edizione 2021 del Festival dei Cammini di Francesco propone quindi la stessa struttura ma con un tracciato differente.

Un percorso circolare che attraverserà e coinvolgerà i comuni della Valtiberina Toscana e dell’alta Valle del Tevere.

Otto giorni di trekking, eventi, incontri e dialoghi sui temi cari a Progetto Valtiberina Un cammino - fisico e concettuale - lungo il quale ricercare un’idea condivisa di sviluppo comunitario possibile. Occasioni di incontro e conoscenza tra persone, istituzioni e manifestazioni.

Il Festival dei Cammini 2021 coinvolgerà infatti in questo percorso enti che da decenni si impegnano per valorizzare aspetti di eccellenza dei nostri territori co-progettando specifici eventi con manifestazioni ormai consolidate come il Festival delle Nazioni di Città di Castello e il Festival dell’Autobiografia di Anghiari.

Alla partecipazione ai singoli eventi si potrà aggiungere la possibilità di compiere, in parte o per intero, il tracciato trekking proposto grazie al supporto di guide ambientali professioniste che supportano la parte logistica dell’organizzazione.

Il programma

23 agosto

CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti

Ore 18.30 Apertura Festival

con Stefano Bartolini

Ore 21.30 Spettacolo serale

a cura di Quartetto Tarab

24 agosto

SANSEPOLCRO

Giardini di Piero della Francesca

Ore 17.30 Laboratorio

“L’unguento del Camminatore”

Ore 18.30 Visita Aboca Museum

“Le umili erbe dei pellegrini”

Fonte Groppa dell’Orso

Ore 21.30 Spettacolo serale

“Il mio cammino, il nostro cammino”

25 agosto

PIEVE SANTO STEFANO

Eremo di Cerbaiolo

Ore 17.30 Trekking e musica

“Al ritmo dei passi”



26 agosto

SANTUARIO DELLA VERNA

Ore 18.30 Incontro

“Nel cuore del cammino”

27 agosto

CAPRESE MICHELANGELO

Castello di Caprese

Ore 21.30 Spettacolo serale

Giobbe Covatta in “Sei Gradi”

28 agosto

ANGHIARI

Villa Gennaioli

Incontro pomeridiano e serale

“Narrazioni in musica”

29 agosto

CITERNA

Fonte Degna

17.30 Incontro

Inaugurazione “Fonte Degna”

Rocca di Citerna

18.30 Incontro con

p. Pietro Maranesi e Michele Serra “Noi e gli animali nella casa comune: la testimonianza di frate Francesco alla responsabilità ecologica”

Piazza Scipioni

Ore 20.30 Cena Spettacolo

Cena a KM zero e cabaret con Diego Parassole

30 agosto

CITTÀ DI CASTELLO

Umbria Camp

Ore 21.30 Spettacolo serale

Nicola Piovani in “La Musica è pericolosa"