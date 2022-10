Camminata tra gli olivi, le iniziative in provincia di Perugia per celebrare l'oro verde: c'è anche un flashmob

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 23/10/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna domenica 30 ottobre in 9 Città dell’Olio umbre l'appuntamento con la Camminata tra gli Olivi, iniziativa dell'Associazione nazionale Città dell'Olio in oltre 160 città italiane. Si tratta della sesta edizione.

In provincia di Perugia saranno Campello Sul Clitunno, Castel Ritaldi, Foligno, Spello, Spoleto e Trevi le zone palcoscenico della Camminata, con percorsi di trekking, escursioni in bici, degustazioni di pane e olio, visite ai frantoi, esperienze di raccolta delle olive e tanto altro ancora.

Un flashmob per la slavaguardia dell'ambiente

Quest’anno, in tutte queste città durante la Camminata si terrà il flash mob #Abbracciaunolivo per sensibilizzare la popolazione sulla salvaguardia dell’ambiente e il contrasto all’abbandono dei terreni olivicoli attraverso la riduzione di emissioni di gas serra (CO2) e il ritorno all’olivicoltura tradizionale e sociale.

I partecipanti alla Camminata tra gli olivi si terranno per mano e daranno vita a cerchi e girotondi umani intorno agli olivi. Un abbraccio condiviso e collettivo che servirà a manifestare con un atto dal grande valore simbolico, l’amore verso la pianta che più di ogni altra protegge l’ambiente e l’impegno dell’intera comunità nella conservazione del paesaggio olivicolo e nel recupero dei terreni agricoli abbandonati.

Gli itinerari previsti

La Camminata di Castel Ritaldi permetterà ai partecipanti di scoprire le bellezze di questo borgo situato sulle colline umbre tra Spoleto, Montefalco e i Monti Martani a partire dal Castello dove, nell’agosto 1498 soggiornò, per alcuni giorni, Lucrezia Borgia. Si proseguirà tra i suggestivi oliveti per raggiungere l’Istituto Sperimentale dell’Olivicoltura, una realtà unica in Italia con le sue 200 cultivar presenti. L’itinerario di Foligno va da Scandolaro fino a Rocca Deli, attraverso un sentiero panoramico tra gli ulivi. Tappa finale del percorso è Roviglieto, piccolo borgo di origine medievale. Passeggiate tra gli ulivi, visite ai frantoi e degustazioni sono previste anche a Campello Sul Clitunno, Spello, Spoleto e Trevi.