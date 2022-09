Cambio di location per Sharper a causa delle avverse condizioni meteo

Indirizzo non disponibile

Cambio di programma per l'evento targato SHARPER – La Notte Europea dei Ricercatori, in programma venerdì 30 settembre: a causa del maltempo le iniziative previste al Frontone si svolgeranno infatti a Palazzo Murena e a Palazzo Gallenga.

In particolare, le attività previste per il pomeriggio ai Giardini del Frontone e organizzate dall’Università degli Studi di Perugia saranno trasferite a Palazzo Murena, sede del Rettorato, mentre quelle promosse dall’Università per Stranieri si terranno a Palazzo Gallenga.