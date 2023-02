Calzini spaiati, pomeriggio di eventi a Deruta

Anche Deruta celebra la "Giornata internazionale dei calzini spaiati", una iniziativa giunta quest'anno alla decima edizione e nata per diffondere l'amicizia e l'accoglienza alla diversità.

“Sensibilizzare la nostra comunità all’inclusione e al rispetto per l’altro – affermano il sindaco Michele Toniaccini e il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali, Cristina Canuti – è una priorità della nostra azione politica. Condividere queste tematiche con i nostri giovani è fondamentale per costruire una nuova cultura dell’accoglienza alla diversità”.

L’amministrazione comunale insieme all’associazione Le CreAmiche hanno promosso una serie di attività, presso la Casa della Cultura di Deruta, per sabato 4 febbraio, dalle 15.30.

Il programma prevede letture e giochi per bambini.