Estate in Umbria, torna Calici di Stelle 2022: degustazioni e magia, l'elenco delle cantine

Saranno tre quest’anno i fine settimana in cui gustare, a lume di stella, i migliori vini e prodotti tipici locali, con l’appuntamento estivo Calici di Stelle 2022: dal 29 luglio al 15 agosto 15 cantine umbre aderenti al Movimento Turismo del Vino della regione apriranno le loro porte per una serie di iniziative a tema.

Come di consueto non mancheranno visite in cantina e degustazioni di vino, in abbinamento alle eccellenze dell’enogastronomia locale, accompagnate dall’immancabile osservazione delle stelle in compagnia di esperti astrofili, musica e animazioni per grandi e piccoli.

Il tema dell’evento sarà eno-astronomia, declinato nei modi più originali dalle aziende vinicole che aderiscono alla suggestiva iniziativa. ??Saranno proprio i corpi celesti a dettare il ricco calendario di appuntamenti con il vino". Si parte il 29 luglio con le “Guest Star per la Serata d’Apertura”, con protagonisti la Luna, Marte e Urano che appariranno luminosi nel cielo e regaleranno momenti più che suggestivi agli appassionati di vino e di notti incantevoli. Imperdibile poi la “Notte di San Lorenzo”, il 10 agosto, che illuminerà i calici con una pioggia di meteore che ogni anno rende ancor più magiche le degustazioni di Calici di Stelle. Sarà poi la Luna a diventare “super” nella notte del 12 agosto; la “Superluna dello Storione" sarà l’ultima occasione dell’anno per ammirare questo straordinario evento, e quale miglior modo per godersi uno spettacolo così suggestivo, se non immersi tra i filari con un buon calice di vino? E il nostro satellite continuerà ad illuminare le serate di Calici di Stelle nelle notti del 14 e del 15 agosto, quando si allineerà rispettivamente con Saturno e poi con Giove, regalando agli enoturisti una vera e propria esperienza “stellare”.

Le osservazioni della volta celeste alla scoperta dei suoi segreti saranno condotte in collaborazione con Astrofili Subasio, Astrofili Perugia Paolo Maffei, Skywathching e Astronomitaly - La Rete del Turismo Astronomico e Ass. Astronomica Nuova Pegasus.

Ecco l'elenco delle cantine.