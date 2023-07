Calici di stelle, degustando l'estate

Non c’è estate senza Calici di Stelle. L’appuntamento, organizzato da Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, anche quest’anno torna in Umbria dal 28 luglio al 20 agosto. Tre settimane di eventi nelle piazze delle Città del Vino e nelle cantine del Movimento Turismo del Vino della regione, con visite in cantina e degustazioni di vino, in abbinamento alle eccellenze dell’enogastronomia locale, accompagnate dall’immancabile osservazione delle stelle in compagnia di esperti astrofili, musica e animazioni per grandi e piccoli.

Questi gli appuntamenti nelle cantine MTV Umbria (in ordine alfabetico):

AGRICOLA MEVANTE

Via Madonna delle neve, 1 - Bevagna

Tel. 347 2316190

www.agricolamevante.com - info@agricolamevante.com

Giovedì 10 agosto alle ore 20,00 Agricola Mevante propone una cena in cantina con menù tipico in abbinamento ai vini di produzione e, dalle ore 21,30, osservazione del cielo con la guida esperta del Gruppo Astrofili Monte Subasio. Su prenotazione. Costo 45,00 euro.

Agricola Mevante resterà aperto anche il 15 agosto per un originale Ferragosto in cantina, per un gustoso pranzo in abbinamento ai vini della cantina. Solo su prenotazione. Costo 50,00 euro a persona (bevande escluse).

ANTONELLI SAN MARCO

Loc. San Marco, 60 - Montefalco

Tel. 0742 379158

www.antonellisanmarco.it; info@antonellisanmarco.it

Giovedì 10 agosto appuntamento anche alla cantina Antonelli San Marco di Montefalco per un tour della cantina alle 19.30, seguito da una cena con prodotti del territorio in terrazza a partire dalle ore 20.30. Nel corso della serata saranno presenti esperti astrofili con tanto di telescopi per l’osservazione dei corpi celesti.

ARNALDO CAPRAI

Loc. Torre - Montefalco

Tel. 0742 378802 - 378523

www.arnaldocaprai.it; info@arnaldocaprai.it

Venerdì 11 agosto, alla Cantina Arnaldo Caprai, Calici di Stelle diventa Calici di Luna. Dalle 21,30, nella terrazza panoramica immersa nei vigneti, una piacevole serata tra buon cibo, ottimo vino (calice personalizzato Arnaldo Caprai con 2 degustazioni incluse) e musica dal vivo.

AZ. AGR. CARINI

Str. del Tegolaro, 2 - Colle Umberto, Perugia

Tel. 075 6059495 - 348 3994939 - 348 7766333

www.agrariacarini.it - info@agrariacarini.it

Appuntamento all’Azienda agraria Carini per Calici di Stelle, venerdì 11 agosto con “Cinta al chiaro di luna”, una serata tra buon cibo, ottimo vino e tanta musica live e dj set con i Sex Mutants. Su prenotazione entro mercoledì 9 agosto. Costo 30,00 euro (bambini 6/12 anni 12,00 euro, bambini fino a 5 anni gratis).

L’Azienda agraria Carini resterà, inoltre, aperta nelle giornate di sabato 5, 12, 19, 26 e domenica 6,13, 20 e 27 agosto per degustazioni di vino in abbinamento a prodotti tipici del territorio. Su prenotazione.

FATTORIA COLLEALLODOLE

Via Colle Allodole, 3 - Bevagna

Tel. 0742 361897 - 335 8342207 - 3922997294 (whatsapp)

www.fattoriacolleallodole.it - info@fattoriacolleallodole.it

Appuntamento con Calici di Stelle alla Fattoria Colleallodole sia sabato 5 che giovedì 10 agosto per la tradizionale Cena in vigna. Immersi nella suggestiva atmosfera dei vigneti, gustando l’immancabile grigliata accompagnata dal Sagrantino di produzione propria, accompagnati dalla musica di Dj Marco Palazzoni, una serata informale, di gusto e relax.

Per info e costi tel./whatsapp 3922997294 Giordano. Posti limitati. Necessaria la prenotazione.

FATTORIA DI MONTICELLO

Voc. Ponetro, 66 - Fraz. Ripalvella (San Venanzo)

Tel. 075 8749606 - 345 2550509

www.fattoriadimonticello.it

cantina@fattoriadimonticello.it - info@fattoriadimonticello.it

Sabato 5 agosto Cena sotto le stelle alla Fattoria di Monticello. All’arrivo (ore 19:30) visita guidata alla cantina e, a seguire, la cena in abbinamento ai vini di produzione. Durante la serata sarà possibile anche l’osservazione dei corpi celesti in compagnia del Prof. Vincenzo Millucci e l’Associazione Astrofili UniTre di San Venanzo. Su prenotazione.

LA FONTE

Via le case, 11 - Bevagna

Tel. 347 2349165 - 393 0222229

Dal 10 al 12 agosto “Guarda le stelle… il vigneto si spegne per dare luce alle stelle” alla cantina La Fonte, con postazioni tra i filari della vigna per degustazioni di vino in accompagnamento a tagliere tipico umbro. Appuntamento dalle 20,00 alle 24,00. Su prenotazione. Costo 15,00 euro.

LA VENERANDA

Loc. Montepennino - Montefalco

Tel. 0742/951630 - 349/2777960

www.laveneranda.com - info@laveneranda.com

Degustazione di vini in abbinamento a menù di prodotti tipici è quanto propone per sabato 5 agosto la cantina La Veneranda, in occasione di Calici di Stelle, per una serata di totale relax con musica dal vivo e tanta allegria. La serata sarà, inoltre, dedicata alla scoperta della luna e delle stelle, con osservazione guidata da esperti astrofili. In caso di maltempo, l’attività di osservazione non sarà effettuata.

Prenotazione obbligatoria.

Orario: dalle ore 18:00 alle ore 24:00

LUNGAROTTI

Viale Giorgio Lungarotti - Torgiano

Tel. 075/9886649 - 0742/378868

www.lungarotti.it - enoteca@lungarotti.it - prenotazionimusei@lungarotti.it

In occasione di Calici di Stelle, il 10 agosto, il MUVIT Museo del Vino di Torgiano propone una visita guidata all’esposizione “Dalla kylix al calice - Forme e modi del bere dal mondo antico ai nostri giorni, alla scoperta della storia del calice, dalle coppe ateniesi alla coppa di Jean Cocteau passando per i vetri romani, Murano e il calice della liturgia cristiana. L’evoluzione delle forme e dei modi di bere il vino, raccontata attraverso la trasformazione dei contenitori in conseguenza del cambiamento dei costumi e del progresso delle tecniche di vinificazione. Visita a partire dalle ore 18,00. Su prenotazione entro il 9 agosto. Costo: 5 euro, incluso calice di vino della Linea classica Lungarotti da gustare presso l’Osteria del Museo.

A seguire, Cena sotto le stelle all’Osteria del Museo con menù tipico e abbinamento ai vini Lungarotti. Costo 35 euro. Calice di benvenuto con il ticket del Muvit. Su prenotazione, a partire dalle ore 20.

MADREVITE

Via Ciabano, 36/2 Loc.Vaiano - Castiglione del Lago

Tel. 075/9527220 - 347/0046160

www.madrevite.com; info@madrevite.com

Ancora un appuntamento con il tradizionale Picnicco sabato 5 agosto, tra natura, gusto e relax.

PALAZZONE

Loc. Rocca Ripesena - Orvieto

Tel. 0763 344921

www.locandapalazzone.com; info@locandapalazzone.com

Una spumeggiante notte di mezza estate è quella che attende gli ospiti della cantina Palazzone il 14 agosto, con un evento originale, tra stupore e mistero, con le parole di scienziati, scrittori e poeti come Galileo Galilei, Italo Calvino, Dante, Giovanni Pascoli, Margherita Hack, Platone, Kant, Woody Allen e Shakespeare. Conduce Guido Barlozzetti, legge Riccardo Pieretti. Musica di Stranizza Trio. In cucina lo chef Luigi Turreni e in tavola, il protagonista, sarà il Metodo Classico Palazzone. Su prenotazione.

PATRIZIO PATRIZI MONTORO (CASTELLO DI MONTORO)

P.zza baronale, 1 - Montoro, Narni

Tel. 0744 735128

www.castellodimontoro.com; fiaschetteria@castellodimontoro.com

Il Castello di Montoro, in occasione di Calici di Stelle, propone una rilassante apericena con degustazione di vini di produzione e prodotti del territorio, accompagnati da buona musica live. L’appuntamento è per venerdì 4 e sabato 5 agosto ed anche per il 18 e 19 agosto, sempre a partire dalle ore 18,30. Solo su prenotazione.

PICCOLA CANTINA ROSSI

Voc. Madonna delle Grazie - Castello delle forme, Marsciano

Tel. 347 8243187

www.lapiccolacantinadeirossi.it - info@lapiccolacantinadeirossi.it

Sabato 5 agosto una serata speciale attende gli ospiti della Piccola cantina Rossi con “Rossi di sera”, degustazione di vini naturali, street food, musica e il divertente appuntamento con “Delitto in cantina”. Su prenotazione, dalle 18 alle 23.

SAIO

Via Campiglione, 94/A - Assisi

Tel. 338 2304328 - 335 8374784

www.saioassisi.it; info@saioassisi.it

La magia del tramonto su Assisi per un originale PicNic in Vigneto al calar della sera. Dal 7 al 20 agosto (escluso il 15 agosto) ogni sera sarà possibile partecipare all’iniziativa nel vigneto della cantina Saio di Assisi. Appuntamento alle ore 19 nel wine shop per scegliere i vini, quindi, via alla breve passeggiata nel “vigneto di Assisi” con magnifica vista sulla basilica di San Francesco e la Città serafica, Santa Maria degli Angeli e Perugia, per gustare una romantica cena immersi nella natura.

Il menù comprende, oltre a una bottiglia a scelta tra Colderba, Colle Asio, Campo delle Grazie ed Eremo e acqua, pane e olio evo Saio, formaggi e salumi locali, tra cui la gustosa porchetta di Costano, la tradizionale torta al testo e un dolce tipico umbro. Costo: 30,00 euro. Su richiesta menù per celiaci e vegetariani. Arrivando alle 18 c’è la possibilità di partecipare a una degustazione guidata dei vini della cantina (5 vini, costo aggiuntivo 8,00 euro). Tutto su prenotazione.

SCACCIADIAVOLI

Loc. Cantinone, 31 - Montefalco

Tel. 0742/371210

www.scacciadiavoli.it; info@scacciadiavoli.it; visits@scacciadiavoli.it

Apertura straordinaria tutte le domeniche, a partire dal 16 luglio fino al 31 agosto, per visite e degustazioni guidate. Il sito storico e monumentale - insediamento enologico tra i più antichi del Centro Italia - offre atmosfere uniche e rare. Gli ospiti potranno scegliere tra soluzioni diverse, dalle classiche degustazioni alle attività outdoor: proposte esclusive, individuali, gourmet.

Tutti i servizi di accoglienza vengono offerti quotidianamente in italiano e in Inglese. Su prenotazione, il costo è variabile a seconda dell’esperienza prescelta.

Il 23 agosto torna anche l’appuntamento di successo con Scacciadiavoli Bike & Wine, tour guidato in e-bike tra strade bianche, uliveti centenari e piccoli borghi. Alle 9,00 ritrovo in cantina per la partenza e rientro alle ore 13,00 per il meritato pranzo con degustazione dei vini più rappresentativi della cantina (costo 70 euro tutto compreso - su prenotazione allo 0742 371210 - info@scacciadiavoli.it).

TENUTA ALZATURA

Loc. Fratta Alzatura, 108 - Montefalco

Tel. 0742 399435 - 345 6924848

www.tenuta-alzatura.it; hospitality@tenuta-alzatura.it

Alla Tenuta Alzatura doppio appuntamento in occasione di Calici di Stelle. Il primo è venerdì 4 agosto, a partire dalle 17 con la passeggiata in vigneto, in compagnia dell’agronomo dell’azienda, Alessandro Mariani e, a seguire, Pic Nic in vigna con degustazione di vini di produzione in abbinamento a tagliere di salumi e formaggi locali. Su prenotazione. Costo 25 euro.

Secondo appuntamento giovedì 10 agosto a partire dalle 18. Dopo la passeggiata in vigneto con il dott. Mariani, caratteristica Cena in cantina e osservazione del cielo nella notte stellata di san Lorenzo, in collaborazione con esperti astrofili.

TERRE DE LA CUSTODIA

Via Palombara - Gualdo Cattaneo

Tel. 0742 929586 - 328 7185436

www.terredelacustodia.com; lucrezia.gentili@farchioni.it

Un'esperienza astronomica affascinante e unica aspetta i turisti del vino alla cantina Terre de la Custodia, venerdì 4 agosto, con il Teatro del Cosmo, un’avventura immersiva e interattiva che permette di osservare le meraviglie del cielo notturno con l'aiuto degli esperti di divulgazione astronomica di Umbria Skywatching. Appuntamento alle 19.00 per la visita in cantina insieme al Brand Ambassador Daniele Sevoli, quindi, a partire dalle 19,30 via al Picnic con il tipico cestino pieno di prodotti tipici locali e 3 calici in abbinamento e alle 21,30 al Teatro del Cosmo.

Prenotazione obbligatoria, costo 40,00 euro.

TORRE BISENZIO

Loc. Casa Bassa, sic - Allerona

Tel. 320 7738413

www.torrebisenzio.com - sabina.sartur@gmail.com

Doppio appuntamento per Calici di Stelle, sabato 5 e domenica 6 agosto così come sabato 12 e domenica 13 agosto con la Cena sotto le stelle, con piatti della tradizionale, tra cui la carne Chianina di produzione propria. Su prenotazione. Costo 55,00 euro.

VIOLATI

Via Quadrelletto, 11, 05029, San Gemini

Tel. 0744 630151 - 338 2364136

www.violati.it - info@violati.it

Appuntamento giovedì 10 agosto anche alla cantina Violati con una romantica Cena con vista panoramica sulla tenuta e sul cielo stellato della Notte di San Lorenzo. Menù con prodotti del territorio in abbinamento ai vini della cantina. Su prenotazione.

Questi gli appuntamenti nelle Città del Vino dell’Umbria

Montefalco

Il 10 agosto, nella magica notte di San Lorenzo, a Montefalco, uno dei Borghi più Belli d’Italia, all'interno del centro storico, speciale iniziativa di promozione dei vini DOCG di Montefalco, DOC Montefalco e DOC Spoleto grazie ad un sommelier presente in ogni ristorante aderente che durante la serata veicolerà le informazioni sui vini presenti nella carta dei vini e consiglierà i migliori abbinamenti con i piatti del ristorante.

Inoltre, passeggiata con gli occhi all'insù. Si potranno osservare le stelle, simbolo della notte più poetica dell'anno, in un contesto suggestivo e di rara bellezza. In quattro punti del centro storico ci sarà la possibilità di osservare le stelle grazie ai quadri esplicativi delle costellazioni visibili consegnati ai commensali durante la cena. Si potrà così godere a pieno dello straordinario spettacolo offerto dagli astri.

Nemmeno in questa edizione mancherà il momento legato alla musica, con la Street Band “La Cantina di Zi’ Socrate”, che suonerà per le vie del centro storico e in piazza e farà da scenario alle eccellenze del territorio, allietando il pubblico con la sua musica.

Iniziativa organizzata dal Consorzio Tutela Vini Montefalco in collaborazione con il Comune di Montefalco.

Monteleone d’Orvieto

A Monteleone d'Orvieto il 10 agosto dalle ore 19 appuntamento per una magica serata sotto le Stelle all’insegna del buon vino, del cibo, dell'arte e della musica. Un' occasione unica per scoprire uno dei Borghi più belli d'Italia, attraverso un interessante viaggio di degustazione tra i sentori e gli aromi di questa sorprendente terra di confine tra Umbria e Toscana. E se è vero che il vino sarà il protagonista dell'evento, non potrà certo mancare una selezione esclusiva di Street Food umbro ad accompagnare la serata, insieme ai fantastici Umbrichelli monteleonesi fatti a mano.

Visitatori e turisti, buongustai e wine lover potranno incontrare i produttori locali e degustare i loro eccellenti vini nella suggestiva cornice di Piazza Bilancini, accompagnati dalla musica live dei Parigi Dabar.

Per celebrare al meglio la notte di San Lorenzo, il Gruppo Ecologista Il Riccio sarà presente all'evento "Eno-Astronomico" per regalare ai visitatori un'esperienza esclusiva di osservazione dei pianeti, delle costellazioni visibili, della luna all'ultimo quarto e, chissà, del tanto atteso passaggio delle Perseidi. Per i più curiosi e per le famiglie, il trekking urbano di Sistema Museo guiderà alla scoperta delle bellezze artistiche e architettoniche del nostro delizioso borgo medievale. In occasione della manifestazione i musei rimarranno aperti anche in notturna.

Todi

A Todi, in Umbria, sabato 5 agosto si accenderanno i riflettori sul mondo del vino con l’evento “I Firmamenti del vino, dell’arte e delle stelle” che proporrà percorsi di degustazione e ascolto tra enologia, arte, natura e astronomia.

Si inizia la mattina con la pedalata in e-bike in cantina, prevista dalle ore 8.00 alle 13.00, con merenda e degustazione di vini, per poi proseguire nel pomeriggio alle ore 17.00, presso la Sala del Ridotto del Teatro di Todi, con la “Masterclass sui Grechetti”, condotta da Giampaolo Gravina, giornalista e scrittore.

Nella serata, dalle ore 18.30 alle 22.30, è in programma invece una passeggiata guidata nei luoghi dell'arte e della cultura con assaggi di vino e di prodotti alimentari della tradizione tuderte e umbra. Il percorso si concluderà nel Chiostro e Terrazza del Nido dell'Aquila, all’interno del polo culturale ricavato nell’ex monastero delle Lucrezie, con una cena, un concerto, un banco di assaggio dei vini della Doc Todi a cura di AIS Umbria e un brindisi finale sotto le stelle.

Queste le principali tappe dell’itinerario, che consentirà ai partecipanti di scoprire non solo la produzione vinicola del territorio di Todi, con assaggi di vini e cibi tradizionali, ma anche il patrimonio culturale e storico della città umbra, che sarà illustrato con visite guidate: la Sala Vetrata, al piano terra dei trecenteschi Palazzi Comunali che si affacciano su una delle piazze medievali più belle d'Italia, dove si terrà la vendita dei calici, a cura della Strada dei Vini del Cantico; le Cisterne Romane, situate sotto la piazza del Popolo, risalenti al I secolo a.C., che rappresentano solo una piccola parte del città sotterranea presente sul colle di Todi; la Casa Dipinta, opera capolavoro dell’artista irlandese Brian O'Doherty, scomparso di recente, un unicum a livello mondiale; l'ottocentesco Teatro Comunale, il Museo Pinacoteca, allestito all’ultimo piano dei Palazzi del Popolo e del

Capitano del Popolo, che vanta importanti collezioni e un viaggio immersivo, inaugurato di recente, sulla scuola del Perugino, artista del quale ricorrono i 500 anni dalla scomparsa.

L’intenso programma della giornata sarà coronato, a partire dalle ore 22.30, dall’osservazione astronomica, che avrà come cornice il Parco della Rocca, punto panoramico sulla valle del Tevere con le vestigia dell’antica fortificazione trecentesca, e il Parco di Beverly Pepper, il primo parco monotematico di scultura contemporanea in Umbria, nato dalla volontà della celebre artista americana.

Torgiano

Giovedì 10 Agosto torna Calici di Stelle a Torgiano. L'attesissimo appuntamento estivo si svolgerà nel centro storico di Torgiano, dalle 20.30 alle 24.00, degustando i migliori vini delle cantine della Strada dei Vini del Cantico e i piatti tipici del territorio proposti dai ristoranti e dalle Proloco presenti lungo l'itinerario.

Nel corso della serata l’immancabile spettacolo pirotecnico.

I ticket per le degustazioni saranno in prevendita a partire da lunedì 7 agosto a Torgiano secondo i seguenti orari:

- lunedì 7 agosto in piazza della Repubblica dalle 21 alle 23

- martedì 8 e mercoledì 9 agosto sempre in piazza della Repubblica dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 18 e dalle 21 alle 23

- Giovedì 10 agosto a partire dalle ore 17,30 in piazza Matteotti fino a esaurimento

L’apertura degli stand enogastronomici è prevista alle ore 20,30, così come l’avvio di Calici di Stelle in concerto, concerti nelle vie e piazze principali di Torgiano. Alle 22,30 apertura del pub Barcollo con musica e degustazioni. Alle ore 23,00 il tradizionale taglio del dolce di Calici di Stelle e a seguire lo spettacolo pirotecnico.

In occasione dell’evento, il MUVIT Museo del Vino di Torgiano propone una visita guidatala scoperta della storia del calice, nell’ambito della mostra “Dalla kylix al calice - Forme e modi del bere dal mondo antico ai giorni nostri”. La visita, a partire dalle ore 18, si effettua solo su prenotazione entro il 9 agosto. Costo a persona 5 euro, incluso calice di vino della Linea classica Lungarotti da degustare presso l’Osteria del Museo. (Per info e prenotazioni della visita: 0759880200n - prenotazionimusei@lungarotti.it). E a proposito di mostre, al via anche l’esposizione di pittura dell’Agosto torgianese.

Durante la serata i negozi del centro storico rimarranno aperti.

Per info e prenotazioni su Calici di Stelle a Torgiano: 075 6211682 - 351 3531789 - info@stradadeivinidelcantico.it