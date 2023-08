Calici di stelle, a Torgiano brindisi, cibo e note da gustare

Anche a Torgiano sarà ancora ‘Calici di Stelle’. Giovedì 10 agosto torna l'attesissimo appuntamento estivo nelle cantine socie del Movimento Turismo del Vino della regione ma anche nelle piazze delle Città del Vino, con degustazioni sotto le stelle e tante altre iniziative.

E tra gli appuntamenti di rilievo nelle Città del Vino dell’Umbria, naturalmente un posto di riguardo lo ha Torgiano. Il borgo umbro sarà quindi come sempre protagonista inneggiando a Bacco, in una delle notti più suggestive dell’anno, offrendo ai visitatori la possibilità di godersi “la pioggia di lacrime di San Lorenzo” in compagnia del vino di qualità.

Nel centro storico, dalle 20.30 alle 24, si brinderà con i migliori vini Doc e Docg delle cantine della Strada dei Vini del Cantico (sono 31 quelle aderenti) degustando i piatti tipici del territorio proposti dai Ristoranti e dalle Proloco presenti lungo l'itinerario.

Le stelle cadenti rinsalderanno così lo straordinario connubio fra vino e arte offrendo, accanto alle degustazioni guidate da abili sommelier, una ricca proposta di eventi.

Tra le novità, uno stand per i celiaci (gluten free) e una postazione per la frutta fresca, entrambi non compresi nei ticket. Saranno invece 3 i ristoranti con un menù dedicato (solo su prenotazione).

I ticket per le degustazioni saranno in prevendita a partire da lunedì 7 agosto a Torgiano secondo i seguenti orari: lunedì 7 agosto in piazza della Repubblica dalle 21 alle 23; martedì 8 e mercoledì 9 agosto sempre in piazza della Repubblica dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 18 e dalle 21 alle 23; giovedì 10 agosto a partire dalle ore 17,30 in piazza Matteotti fino a esaurimento.

L’apertura degli stand enogastronomici è prevista alle 20.30, così come l’avvio di ‘Calici di Stelle in concerto’, con concerti nelle vie e piazze principali di Torgiano. Alle 22.30 apertura del pub Barcollo con musica e degustazioni. Alle 23 il tradizionale taglio del dolce di Calici di Stelle e a seguire lo spettacolo pirotecnico che torna dopo la sospensione per covid degli ultimi anni.

In occasione dell’evento, il Muvit Museo del Vino di Torgiano propone una visita guidata alla scoperta della storia del calice, nell’ambito della mostra “Dalla kylix al calice - Forme e modi del bere dal mondo antico ai giorni nostri”. La visita, a partire dalle ore 18, si effettua solo su prenotazione entro il 9 agosto. Costo a persona 5 euro, incluso calice di vino della Linea classica Lungarotti da degustare presso l’Osteria del Museo. (Per info e prenotazioni della visita: 0759880200 - prenotazionimusei@lungarotti.it). E a proposito di mostre, al via anche l’esposizione di pittura dell’Agosto torgianese.

Durante la serata i negozi del centro storico rimarranno aperti.

Per info e prenotazioni: 075 6211682 - 351 3531789 - info@stradadeivinidelcantico.it.