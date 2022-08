Calici di Stelle 2022, il programma completo delle notti stellate al profumo di vino fino a Ferragosto

Ancora una serie di appuntamenti al profumo di vino e al chiarore delle stelle per l'edizione 2022 di Calici di Stelle. Dopo il successo di pubblico del primo fine settimana a fine luglio, proseguono infatti per tutta la prima metà di agosto gli eventi proposti dalle 19 cantine del Movimento Turismo del Vino e nelle 4 Città del Vino della regione aderenti all’iniziativa: Montefalco, Torgiano, Ficulle e Monteleone d’Orvieto.

Il programma giorno per giorno

Giovedì 4 agosto alle cantine Di Filippo di Cannara con il tradizionale appuntamento con L’Oca a modo mio, all’Agricola Mevante di Bevagna, dove sarà possibile partecipare all’Astrotour di Astronomitaly e alla cantina Palazzone di Orvieto, che propone Cielo divino, una serata gourmet, dedicata alle stelle e alle tante curiosità su di esse.

Venerdì 5 agosto Calici di Stelle prosegue nella Città del Vino di Ficulle, con l’evento “Calici di Stelle – I grandi vini dell’Etruria Orientale Ficulle”, promosso dal Comune di Ficulle e dalla locale Proloco, con tante attività di degustazione e intrattenimento nelle piazze e vie del borgo.

Sabato 6 agosto appuntamento in diverse cantine MTV Umbria. A Montefalco, Calici di stelle è alla Fattoria Colleallodole, con la tradizionale grigliata sotto le stelle, alla cantina La Veneranda, tra degustazioni di vino e osservazione del cielo, e alla cantina Terre de la Custodia, dove si potrà assistere al Teatro del Cosmo in collaborazione con Skywatching. Nella serata di sabato appuntamento con le stelle anche alla Fattoria di Monticello di San Venanzo per degustazioni delle eccellenze del territorio e l’osservazione guidata delle stelle. Sul lago Trasimeno imperdibile l’appuntamento con il PicNicco Special Edition calici di Stelle della cantina Madrevite (anche domenica 7).

Due gli eventi da non mancare martedì 9 agosto: alla cantina Goretti di Perugia per trascorrere La notte delle stelle in cantina con il Teatro del Cosmo, e al Carapace di Tenuta Castelbuono a Bevagna, che propone Bollicine sotto le stelle, abbinamenti gourmet tra pizze, focacce e lievitati e una selezione di bollicine del gruppo Lunelli.

Mercoledì 10 agosto ci sarà l’imbarazzo della scelta per tutti coloro che decideranno di trascorrere i momenti di relax e gusto offerti dalle cantine MTV Umbria e dalle Città del vino. La Notte delle stelle attende turisti e appassionati a Montefalco con il ricco calendario di eventi organizzato dal Comune di Montefalco e dal Consorzio Tutela Vini di Montefalco. Calici di Stelle e Vinarelli danno, invece, appuntamento a Torgiano, tra piatti tipici del territorio, i vini della Strada del Cantico, musica, arte e tanto divertimento. Infine, anche la Città del Vino di Monteleone d’Orvieto festeggia la notte di San Lorenzo tra degustazioni, osservazioni del cielo e intrattenimento in piazza.

La notte di San Lorenzo si anima anche nelle cantine del Movimento Turismo del Vino: Antonelli San Marco a Montefalco in collaborazione con l’Ass. Astrofili Paolo Maffei, La Fonte a Bevagna che propone aperitivo in vigna a lume di candela in attesa delle stelle cadenti, Lungarotti a Torgiano, dove è inaugurata per l’occasione presso il MUVIT Museo del Vino di Torgiano la mostra “La villa perfecta: premessa e parabola. Dal vino di Catone al “vin dolce e ardente” di D’Annunzio.” Quindi, si bissa l’appuntamento alla cantina Di Filippo di Cannara, con il concerto blues di Angela Mosley and The Blue Elements, e alla Fattoria Colleallodole di Montefalco con la tradizionale grigliata, stelle e Sagrantino. In provincia di Terni, a San Gemini, Notte magica tra Calici e stelle alla cantina Violati con cena a base di pesce di lago in abbinamento ai vini della cantina.

Venerdì 12 a Montefalco, Calici di Stelle diventa Calici di Luna alla Cantina Caprai; imperdibile l’appuntamento con l’AstroTour alla cantina Le Cimate, mentre la cantina Perticaia attende i suoi ospiti per un romantico aperitivo al tramonto. A Bevagna, ancora una serata tra apertivi e stelle cadenti alla cantina La Fonte Azienda Agricola (anche domenica 14 agosto) e all’Agricola Mevante, che propone degustazioni e osservazioni astronomiche, mentre a Colle Umberto apre le porte la cantina Carlo e Marco Carini, per una piacevole serata di gusto in compagnia con il tradizionale appuntamento con la Cinta al chiaro di Luna.

A chiudere il ricco calendario di appuntamenti saranno la cantina Madrevite, che torna ogni fine settimana di agosto con il tradizionale PicNicco Special edition Calici di Stelle e la cantina Sportoletti di Spello che resta aperta tutti i giorni per visite guidate e degustazioni.

L'elenco completo delle cantine aderenti sul sito Movimento Turismo del Vino Umbria.