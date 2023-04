Calendimaggio, nominata la giuria che decreterà il vincitore tra de Sopra e de Sotto

Saranno Chiara Bertoglio, musicologa e musicista, Ciro D’Emilio, regista e sceneggiatore, Antonio Musarra, storico medievista, a decidere chi, tra Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra, vincerà il Calendimaggio di Assisi 2023, che quest'anno ha ottenuto il formale patrocinio da parte del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

L’albo d’oro del Calendimaggio, giunto alla sessantottesima edizione, al netto di due non assegnazioni e un ex aequo, conta 34 vittorie per la Nobilissima Parte de Sopra, che si è aggiudicata le ultime tre edizioni della Festa, e 30 per la Magnifica Parte de Sotto, vogliosa di riscatto dopo tre anni di sconfitte e i due anni di stop a causa del Covid. “Cominciamo a fare sul serio: sono assisano e so che cosa c’è dentro il vostro cuore e le vostre teste e le vostre braccia, con quanta fatica preparate la Festa che verrà giudicata da queste tre persone. Quando il sindaco e i Priori mi hanno proposto questo ruolo, il peso maggiore era proprio quello di scegliere la giuria. Ma intanto voglio dirvi grazie, perché finalmente la festa torna a viversi in pienezza. Ho cercato di scegliere persone giovani e di straordinaria qualità, scientifica e umana: ho 65 anni e credo che i giovani debbano avere un ruolo attivo”. Così il presidente dell'Ente, Marco Tarquinio. “L’entusiasmo non è mai calato e anzi aumenta: vi chiedo un grande applauso per l’Ente presieduto da Marco e con grandi personalità: vi siamo vicini e al fianco, abbiamo il cuore diviso a metà, vediamo la vostra fatica e l’entusiamo e quanto c’è di vero nel Calendimaggio”, il plauso del sindaco di Assisi Stefania Proietti.